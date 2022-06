Les écouteurs les plus pro de Samsung chutent : un niveau historiquement bas en unités limitées

Les Samsung Galaxy Buds Pro chutent à 99 euros sur Amazon, leur prix le plus bas depuis leur mise en vente.

Les Samsung Galaxy Buds Pro restent le modèle haut de gamme que vous pouvez acheter dans le catalogue d’écouteurs Samsung. Ils sont grâce à un design beau et confortable, une qualité sonore exceptionnelle et une suppression du bruit avec des performances fantastiques. Obtenir ces superbes Samsung Galaxy Buds Pro peut cesser d’être un rêve et devenir une réalité si vous profitez de l’offre d’Amazon qui les baisse à 99 euros.

En examinant l’historique des prix de ces écouteurs sans fil sur Amazon, nous constatons que ces 99 euros sont le prix le plus bas qu’ils aient eu depuis leur mise en vente l’année dernière. Il faut préciser qu’ils ont été mis en vente à 239,89 euros, bien que le plus courant ces derniers mois soit qu’ils se situaient entre 110 et 130 euros. Maintenant qu’ils sont encore moins chers, il est temps d’en profiter et de se les procurer, car il ne semble plus qu’ils vont baisser. Attention, car les unités disponibles sont limitées.

Les Samsung Galaxy Buds Pro sont un bon achat, tout d’abord en raison de leur conception. Ils ont une finition brillante qui, loin d’être flashy, leur donne une touche élégante qu’on aime beaucoup. De plus, le faible poids et les coussinets en silicone les rendent également très confortables à porter. Vous savez déjà que vous pouvez les ranger confortablement dans le boîtier de charge, qui se caractérise également par sa compacité.

Un autre point fort de ces Galaxy Buds Pro est leur qualité sonore, car ils offrent une expérience riche et agréable. Dans ce modèle, Samsung a réussi à offrir des basses plus profondes et plus définies, ainsi que des aigus qui ne sont pas criards. Ils disposent également d’un système d’annulation du bruit auquel on ne peut guère demander plus, puisqu’il parvient à annuler le bruit extérieur à 99%.

Il n’est pas habituel de trouver ces Samsung Galaxy Buds Pro pour seulement 99 euros, profitez-en pour l’occasion.

Soit dit en passant, un autre aspect à garder à l’esprit est que ces écouteurs sans fil ont une protection IPX7, ce qui les rend étanches et, par conséquent, une bonne option pour le sport. Vous n’avez pas besoin d’avoir votre mobile à côté de vous pour sauter des chansons, il vous suffit d’utiliser les commandes tactiles situées à l’extérieur de chaque écouteur. D’autre part, il convient de mentionner qu’ils disposent de Bluetooth 5.0 pour se connecter à d’autres appareils.

Dans la liste des spécifications du Samsung Galaxy Buds Pro, nous trouvons également plusieurs microphones, c’est-à-dire que vous pouvez les utiliser pour enregistrer l’audio de WhatsApp, passer des appels téléphoniques ou participer à des appels vidéo. De plus, ils ont une fonction qui désactive automatiquement la suppression du bruit et active le mode transparence lorsqu’il vous entend parler, afin que vous puissiez participer à des conversations sans avoir à toucher à aucun bouton.

On finit par parler d’autonomie, autre fait à prendre en compte. D’après notre expérience lors de l’analyse des Samsung Galaxy Buds Pro, ils offrent 5 heures d’autonomie avec suppression du bruit, s’étendant jusqu’à 8 heures si la fonction est supprimée. Si le boîtier de charge est utilisé, l’autonomie totale est de 13 heures avec l’ANC et de 28 heures sans.

