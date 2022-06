C’est officiel : voici le design du tant attendu Nothing Phone (1)

Le Nothing Phone (1) est présenté le 12 juillet, et nous avons déjà pu voir la première image qui confirme son design définitif.

Le premier smartphone de Nothing, la startup créée par l’un des co-fondateurs de OnePlus, a déjà une date de présentation. Il sortira le 12 juillet, et depuis quelques jours, la marque ne cesse de partager des teasers sur sa prochaine grosse sortie à travers ses réseaux sociaux.

Maintenant, la marque a publié la première image officielle qui montre en détail le design du smartphone.

Dos transparent et éclairé : ce sera le Nothing Phone (1)

Le design a été partagé par lui-même Carl Pei sur son profil Twitteroù il a dévoilé le look final de l’arrière du premier smartphone de Nothing.

Vous pouvez voir comment le téléphone dispose d’un dos transparent qui vous permet de voir une partie des composants, oui, avec une garniture qui cache ses tripes et ses circuits.

L’un des détails les plus frappants est l’utilisation de bandes LED le long du dos. Ces LED forment la même silhouette que Nothing montrait dans l’un des premiers teasers de l’appareil.

Pour l’instant, la marque n’a montré l’appareil qu’en blanc. On ne sait pas si ce sera la seule finition dans laquelle l’appareil sera disponible, ou s’il y aura une version noire, dans la lignée du Nothing Ear (1) Black Edition.

En plus de révéler l’apparence de l’arrière, l’image confirme également certaines des caractéristiques de l’appareil, telles que l’inclusion d’une double caméra arrière disposée verticalement et la prise en charge d’une charge rapide.

Le Nothing Phone (1) aura également un processeur Qualcomm Snapdragon, Android 12 sous la couche de personnalisation Nothing OS et la prise en charge d’une charge rapide d’environ 45 W de puissance.

Son lancement aura lieu le 12 juillet à Londres, lors d’un événement diffusé sur Internet.

