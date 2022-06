55 pouces, 120 Hz et Alexa intégré : ce téléviseur Samsung baisse de 30 %

Il s’agit d’un modèle Crystal UHD récemment lancé.

Si vous avez besoin de renouveler votre téléviseur ou si vous déménagez dans votre nouvelle maison et que vous avez besoin d’un bon téléviseur intelligent, ce Samsung AU9005 2021 avec 55 pouces est un achat fortement recommandé, surtout avec la remise de 240 euros qu’il a aujourd’hui sur Amazon (559 euros ) et en PcComponentes (557 euros). Son prix officiel est de 799 euros et ils ne le vendent plus sur le site de Samsung.

Dans les deux cas, nous avons la livraison gratuite depuis l’Espagne. Cette smart TV est l’une des plus fines et des moins chères du marché aujourd’hui. Laissant de côté les OLED qui peuvent se permettre d’éliminer toute épaisseur, ce Crystal UHD de Samsung ne mesure que 2,57 cm d’épaisseur et pèse 15,5 kg sans support donc il peut être accroché à un mur avec un support VESA compatible 200 x 200 mm.

Achetez ce téléviseur intelligent Samsung pour 557 euros (PVC 799 euros)

Ce téléviseur intelligent est conçu pour regarder toutes sortes de contenus de la manière la plus fluide possible, il s’agit donc d’un téléviseur pour jouer aux consoles de nouvelle génération. C’est grâce au processeur d’image Crystal UHD qui est capable d’afficher des images jusqu’à un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le panneau de ce téléviseur est de type VA avec une résolution 4K et une luminosité de 300 nits. De plus, avec la technologie HDR10+ et HLG, il améliorera toutes les scènes sombres comme vous ne les avez jamais vues auparavant.

Le son émis par ce téléviseur est fort, avec du caractère et du surround, malgré le fait qu’il n’y ait que 2 haut-parleurs de 10W RMS chacun. Au sujet des connexions, il ne manque pas, puisque nous avons 3 HDMI, 2 USB, une sortie optique numérique, une entrée réseau Ethernet RJ45 et une entrée antenne / satellite. Nous avons également le WiFi 5 et le Bluetooth 4.2.

À l’intérieur, nous avons le système d’exploitation Tizen 6.0 de Samsung ainsi que les assistants vocaux virtuels Alexa, Google Assistant et Bixby. La consommation de ce téléviseur est de 102 W en moyenne, pas très élevée compte tenu du format 55 pouces. Si vous avez besoin d’une taille plus grande, disons 65 pouces, ce modèle a également un prix très intéressant sur Amazon, 637 euros (RRP 999 euros).

Avec le système Multi ViewDivide, vous pouvez regarder deux contenus en même temps sur votre téléviseur, par exemple, une chaîne de télévision en direct et la lecture d’un film sur votre lecteur Bluray. Avec Samsung TV Plus, vous pouvez profiter d’une grande variété de chaînes de télévision supplémentaires gratuites. Le design de ce téléviseur est très beau, fin et sans cadre, pour se concentrer sur ce qui compte vraiment.

