Nothing Phone (1) : le mobile le plus « hype » de l’année s’affiche déjà dans sa première image promotionnelle

Rien n’a hérité du goût de Carl Pei pour le battage médiatique, et voilà qu’il divulgue la première image « teaser » d’un Nothing Phone (1) qui est déjà le smartphone le plus « hype » de l’année.

Nous savions déjà que le nouveau mobile de Nothing, en plus de son produit le plus important, serait présenté le 12 juillet avec l’intention de « tout changer » dans l’industrie, même si la vérité est que le goût de Carl Pei pour « Hype » au maximum le lancement de tous ses produits, depuis les débuts de OnePlus.

Vous ne manquerez pas cette gestion effrénée du battage médiatique avec votre nouvelle entreprise, semble-t-il, car ces dernières semaines et ces derniers jours, nous n’avons cessé de connaître les détails de ce Nothing Phone (1) que le fabricant londonien lui-même est allé publier. compte-gouttes.

Le dernier est une image teaser de l’appareil, dont nous savons déjà qu’il aura parmi ses options un dos transparent placé dans un châssis en aluminium 100% recyclé, bien que jusqu’à présent il n’ait été montré dans aucune image ou rendu crédible.

Comme nous l’avons mentionné, c’est en charge de Nothing lui-même, nous pouvons donc maintenant spéculer à partir de lui et du peu qu’il nous apprend :

C’est officiel : le Nothing Phone (1) sera présenté le 12 juillet et nous promet que « tout change maintenant »

Vous aurez déjà vu un design similaire à celui du dernier iPhone, oubliant l’ergonomie au profit de ces cadres plats frappants en matériau métallique, qui rompent un peu avec la tendance de la plate-forme Android bien que de nombreuses sources continuent de mentionner que l’ensemble sera être plus similaire à un Samsung Galaxy S22.

On dit que les verres seront plats, et bien que le dos devrait être transparent, on sait déjà qu’il y aura plusieurs couleurs et qu’il y aura un modèle blanc comme celui de la photo.

Dans ce même dos, le module photographique sera placé, vraisemblablement en position verticale, bien qu’il ne montre pas grand-chose.

Un peu plus à vous dire pour l’instant, même s’il faut s’attendre à un mois de teasers et de leaks courtoisie de Carl Pei et des siens, on va donc se divertir avec ce qui est déjà le téléphone le plus « hype » de cette année 2022… Will il répond aux attentes?

Voici les spécifications précédemment divulguées de ce téléphone Nothing (1)

Pour rappel, nous vous laissons également les caractéristiques techniques qui avaient été précédemment divulguées, certaines déjà confirmées par Nothing, de sorte que cet article sert de résumé de ce que nous savons et de ce que l’on attend du nouveau mobile de la nouvelle société. Pey :

Écran : OLED plat FHD+ de 6,55 pouces, 90 Hz

Jeu de puces : Qualcomm Snapdragon 778G, modem 5G SA/NSA

8 Go de RAM et 128 Go de stockage

Android 12 avec Nothing OS

Caméra frontale 32 MP

Caméras arrière 50 MP + 8 MP (ultra grand angle) + 2 MP (macro ou profondeur)

Batterie : 4 500 mAh (non amovible) avec charge rapide et charge sans fil

Coque arrière transparente et châssis en aluminium recyclé

L’ex-PDG de OnePlus a déjà (presque) un nouveau smartphone

Rubriques connexes : Mobiles