Xiaomi 12S et Xiaomi 12 Ultra : fuite des fonctionnalités des prochains fleurons de Xiaomi

Les Xiaomi 12S et Xiaomi 12 Ultra seront les prochains téléphones phares de Xiaomi, et nous connaissons déjà leurs fonctionnalités.

Xiaomi a déjà confirmé l’arrivée d’une nouvelle génération de produits phares pour cet été, qui se démarquera du reste des modèles disponibles dans le catalogue de la marque pour être le premier à venir avec le sceau Leica sur son système de caméra, après une association entre les deux sociétés annoncées il n’y a pas si longtemps.

Or, on sait que cette nouvelle génération serait composée d’au moins deux appareils différents, aujourd’hui connus sous le nom de Xiaomi 12 Ultra et Xiaomi 12S. Et, bien que la marque ne se soit pas encore prononcée sur la question, nous avons pu aujourd’hui apprendre de nouvelles informations sur cette famille d’appareils, dont le lancement est prévu pour cet été.

Appareils photo Leica et Snapdragon 8+ Gen 1 pour les deux nouveaux modèles de la série Xiaomi 12

La première fuite provient d’un célèbre site Web de test de performances et a le Xiaomi 12S comme protagoniste. Grâce à lui, on sait que l’appareil sera équipé du processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 associé au GPU Adreno 730 et de 12 Go de RAM. MIUI 13 et Android 12 sont les versions de la couche de personnalisation et du système d’exploitation qui seront incluses dans l’appareil.

En plus de cela, une image divulguée il y a quelques jours à peine, voyons la partie des caméras arrière de l’appareil. Le module abrite un système de trois capteurs configurés dans une disposition très similaire à celle des Xiaomi 12 et Xiaomi 12 Pro.Cependant, on peut voir comment le sceau LEICA est présent sur le module de caméra, indiquant clairement que le système photographique Il a été peaufiné avec l’aide de la firme spécialisée dans la photographie numérique.

D’autre part, les détails du Xiaomi 12 Ultra ont également été révélés, grâce au célèbre « leaker » Yogesh Brar. Certaines des caractéristiques les plus importantes du nouveau smartphone Xiaomi sont citées, du type d’écran et de sa taille, à la capacité de sa batterie et aux technologies de charge :

Écran : 6,7 pouces, QHD+ AMOLED LTPO, 120 Hz

Processeur : Snapdragon 8+ Gen 1

Mémoire RAM : 8/12 Go LPDDR5

Stockage : 256/512 Go UFS3.1

Caméra arrière : 50 MP (OIS) + 48 MP (Ultra Wide) + 48 MP (zoom optique 5x), ToF, Laser AF

Caméra frontale : 20 MP

Logiciel : Android 12, MIUI 13

Batterie : 4800 mAh, charge rapide filaire 67 W, charge sans fil 50 W

La plupart des détails cités sont très crédibles, même s’il est frappant que l’entreprise ait décidé de réduire la puissance de charge maximale par rapport au Xiaomi 12 Pro, passant de 120 à 67 W. Cependant, il faut rappeler que le précédent Xiaomi 11 Ultra Il disposait également d’un système de charge pouvant atteindre 67 W de puissance maximale.

Quoi qu’il en soit, il ne fait aucun doute que Xiaomi met tout en œuvre avec sa nouvelle famille d’appareils, dont l’arrivée est prévue pour juillet prochain. En attendant, nous resterons attentifs à plus de détails qui pourraient survenir avec l’arrivée de nouvelles fuites.

