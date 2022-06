La nouvelle lampe intelligente de Xiaomi veut vous aider à mieux dormir

La lampe de réveil Xiaomi Mijia Sleep dispose d’un total de 198 LED, de 10 scènes dynamiques qui adaptent la lumière à l’heure de la journée et coûte 78 euros à changer.

Dans le vaste catalogue de produits pour la maison de Xiaomi, qui sont inclus sous la marque Mijia, l’un des plus populaires sont ses lampes intelligentes, que nous avons compilées dans ce guide complet.

Eh bien, la société chinoise vient de lancer une nouvelle lampe intelligente dans son pays natal qui veut vous aider à mieux dormir.

Voici la nouvelle lampe intelligente Xiaomi

Xiaomi vient de présenter en Chine la Mijia Sleep Wake-up Lamp, une lampe intelligente qui promet de vous aider à vous détendre au coucher et ainsi d’améliorer votre repos.

Au niveau de la conception, la lampe de réveil Xiaomi Mijia Sleep a un format rectangulaire, est fabriquée en plastique ABS à haute résistance et est assez facile à déplacer d’une pièce à l’autre, car elle a des dimensions de 235 x 159 millimètres et pèse 1,1 kilos.

À l’intérieur, cette nouvelle lampe intelligente Xiaomi est équipée d’un total de 198 LED, chacune pouvant s’allumer dans n’importe quelle couleur, ce qui vous permettra de créer un environnement vraiment relaxant, comme un coucher de soleil d’été relaxant ou un matin d’hiver paisible. .

De plus, la lampe de réveil Xiaomi Mijia Sleep dispose d’une grande variété de modes d’utilisation tels que 15 types de bruit blanc, 10 types de scènes dynamiques qui adaptent la lumière à l’heure de la journée, simulant ainsi un coucher de soleil ou une nuit étoilée. ou un mode méditation qui est parfait pour pratiquer le yoga.

Plus gros et plus puissant : Xiaomi lance une nouvelle version de l’un de ses gadgets les plus vendus

La lampe de réveil Xiaomi Mijia Sleep est désormais disponible à l’achat en Chine, en mode crowdfunding, pour un prix de 549 yuans, soit environ 78 euros à changer et devrait arriver très prochainement sur AliexPress comme de nombreux autres produits géants chinois.

