L’un des meilleurs jeux RPG mobiles est téléchargeable gratuitement pour une durée limitée seulement !

Aujourd’hui seulement, vous pouvez obtenir gratuitement l’un des meilleurs jeux RPG pour Android.

Si vous cherchiez un nouveau jeu pour votre mobile avec lequel profiter de votre temps libre cet été, nous vous offrons aujourd’hui la possibilité de télécharger gratuitement l’un des meilleurs jeux de stratégie disponibles sur la boutique.

Il compte plus d’un million d’installations sur Google Play et une note de 4,4 sur 5 par les joueurs. Il s’agit de Neo Monsters, l’un des meilleurs RPG mobiles que l’on puisse trouver aujourd’hui, et pour un temps limité, vous pouvez l’obtenir entièrement gratuitement.

Neo Monsters pour Android est gratuit pour une courte période

Neo Monsters est un jeu de stratégie développé par ZigZaGame, une société en charge d’un autre titre célèbre comme Evertale.

Dans celui-ci, nous formerons une équipe de monstres que nous devrons capturer, entraîner et faire évoluer, pour participer à des batailles 4 contre 4 avec jusqu’à 16 monstres différents. Si le concept vous semble familier, c’est que Neo Monsters est évidemment un jeu clairement inspiré de Pokémon.

Cependant, c’est un titre avec beaucoup de personnalité, avec un excellent système de combat au tour par tour, où la particularité est introduite que les monstres auront besoin d’un temps de repos après chaque attaque, principalement ceux qui ont une attaque plus puissante. De cette façon, le combat est équilibré et devient plus excitant.

En plus de cela, Neo Monsters a une section graphique très soignée et un gameplay intuitif, parfaitement adapté aux écrans tactiles.

Normalement, le prix des Neo Monsters est de 50 centimes. Cependant, pendant les prochaines heures, vous pourrez le télécharger entièrement gratuitement. Le jeu est compatible avec tout appareil Android exécutant une version supérieure à Android 4.4 et contient des éléments déverrouillables via des achats intégrés. De plus, il est nécessaire d’avoir une connexion Internet pour pouvoir jouer, car ce n’est pas un jeu hors ligne.

