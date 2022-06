Le Samsung Galaxy Note 10 reçoit également la mise à jour Android de juin

Le correctif de sécurité de juin 2022 arrive sur les Samsung Galaxy Note 10 de Suisse avec la version de firmware N970FXXS8HVE9.

Samsung continue de tenir sa promesse de mettre à jour tous ses terminaux, les plus récents et certains plus anciens, avec le dernier correctif de sécurité Android.

Ainsi, après avoir déjà lancé la mise à jour Android de juin 2022 sur un total de 20 appareils entre mobiles et tablettes, voilà que le géant coréen déploie cette mise à jour sur l’un des derniers membres de la gamme Note éteinte, le Samsung Galaxy Note 10.

Le Samsung Galaxy Note 10 reçoit la mise à jour de juin 2022

Grâce au média spécialisé SamMobile, nous venons d’apprendre que la société coréenne a commencé à déployer la mise à jour Android de juin 2022 sur le Samsung Galaxy Note 10.

Cette nouvelle version logicielle arrive sur Samsung Galaxy Note 10s depuis la Suisse avec la version de firmware N970FXXS8HVE9 et cette mise à jour devrait atteindre plus d’appareils de la famille Note tels que le Galaxy Note 10+ et plus de régions du monde tout au long de l’année dans les semaines à venir.

Cette mise à jour inclut le correctif de sécurité de juin 2022 qui corrige plus de 60 vulnérabilités liées à la confidentialité et à la sécurité, que vous pouvez vérifier à partir de ce lien, et améliore la stabilité générale de l’appareil.

Ce nouveau firmware ne comprend que des améliorations de sécurité, ce qui signifie qu’aucune nouvelle fonctionnalité One UI ne sera disponible sur votre Galaxy Note 10 pour le moment.

La mise à jour Android de juin 2022 sur le Samsung Galaxy S22 Ultra inclut des améliorations de l’appareil photo

Si vous possédez l’un de ces Samsung Galaxy et que vous souhaitez vérifier si cette mise à jour est déjà disponible, il vous suffit d’accéder à la section Mise à jour du logiciel qui se trouve dans le menu Paramètres de votre appareil. Si vous l’avez déjà disponible, il vous suffit de cliquer sur le bouton Télécharger et installer pour mettre à jour votre mobile avec le dernier correctif de sécurité Android.

Sujets connexes : Samsung Galaxy Note