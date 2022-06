Il y a un appareil qui ne sera pas dans le Samsung Unpacked en août

Samsung prépare de nouveaux Galaxy Buds Pro, mais il semble que ceux-ci ne seront pas encore prêts pour le Unpacked en août et sortiront fin 2022.

Grâce comme toujours à l’infinité de leaks autour de Samsung, on peut déjà vous dire depuis quelques jours que le géant sud-coréen gère la date du 10 août prochain pour célébrer le deuxième Galaxy Unpacked 2022 au niveau mondial et se présenter au Galaxy Z Flip4, Galaxy Z Fold4 ainsi que le reste des accessoires et des vêtements tels que le Galaxy Watch5.

En tout cas, selon les confrères de SamMobile, il y aura une baisse importante par rapport au programme de lancement de Samsung au cours de la dernière année 2021, et c’est que des sources sud-coréennes mentionnent déjà tous les gadgets que nous rencontrerons dans Unpacked en laissant de côté le renouvellement annuel des écouteurs Galaxy Buds, le véritable sans fil de la galaxie Samsung, qui ne sera apparemment pas encore prêt en août.

Ainsi, selon les leakers les plus proches du géant de Suwon, le 10 août on ne devrait connaître que les produits suivants, sans autre surprise :

Samsung Galaxy Z Fold4

Samsung Galaxy Z Flip4

Montre Samsung Galaxy5

Samsung Galaxy Watch5 Pro

Comme Jon Pross l’a tweeté il y a quelques heures, seuls Z et Watch 5 feront leurs débuts à August Unpacked. Pas de Buds Pro 2 à l’événement. Cependant, il sortira encore cette année. Probablement à la même époque que Unpacked. – Sans nom (@ chunvn8888) 9 juin 2022

Suivant la stratégie habituelle de Samsung dans les cours récents, la vérité est que cette année, les Galaxy Buds Pro devraient être renouvelés après près de deux ans depuis leur atterrissage en 2020, en gardant les Galaxy Buds2 comme casque sans fil d’accès à la gamme.

Et en effet, il semble que ce sera le cas, puisque Samsung prépare des Galaxy Buds2 Pro encore inédits, mais qu’ils attendraient encore quelques semaines pour sortir déjà au quatrième et dernier trimestre 2022 à temps pour l’importante campagne de Noël .

C’est le début et pour l’instant nous devrons attendre des mouvements en provenance de Corée du Sud, mais avec Samsung vous savez déjà qu’il n’y a jamais de secrets donc il est probable que cette information soit correcte… Vous attendiez de nouveaux Galaxy Buds Pro ?

