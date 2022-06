Si vous cherchez quelque chose de très bon marché, ce mobile est l’un des meilleurs achats

Le realme mobile baisse de prix avec une bonne fiche technique. C’est l’un des meilleurs achats à moins de 100 euros.

Si vous cherchez un mobile à moins de 100 euros, un mobile très pas cher et capable de vous suivre, cette offre vous intéresse. Le realme C11 2021 baisse de prix sur Amazon et peut être à vous pour seulement 96 euros. Bien sûr, nous parlons de sa version globale, qui est livrée avec 2 Go de RAM et 32 ​​​​Go de stockage. Si vous avez besoin de plus d’espace, vous pouvez l’étendre avec des cartes microSD, il n’y a rien à craindre.

Le mobile realme a une bonne fiche technique, répond aux bases et est capable d’offrir une expérience agréable. C’est l’un des achats les plus intéressants en dessous de 100 euros, car tout n’est pas Xiaomi. De plus, avec Amazon, vous bénéficierez d’une livraison rapide et totalement gratuite.

Achetez ce realme à un prix très tentant

Le realme C11 dispose d’un écran LCD de 6,52 pouces et d’une résolution HD+. C’est un écran qui a l’air bien, vous pouvez profiter de séries, de films, de jeux et de tout ce qui vous passe par la tête. Le mobile asiatique se sent bien dans la main, il a un design simple mais beau disponible en différentes couleurs.

L’Unisoc SC9863, un processeur à 8 cœurs, fonctionne comme le cerveau de ce realme C11. Il vous donnera la puissance dont vous avez besoin, vous n’aurez aucun problème à profiter de vos applications préférées. Comme nous l’avons souligné, il est accompagné de 2 Go de RAM et de 32 Go de stockage.

Spreadtrum Unisoc SC9863

2 Go de RAM et 32 ​​Go de mémoire

2 caméras

Écran IPS de 6,52″ et résolution HD+

Batterie 5 000 mAh

Socket jack 3,5 mm, NFC

Au dos de ce realme, 2 caméras. On retrouve un capteur de 8 mégapixels f/2.2 et un appareil photo de 2 mégapixels f/2.4 pour les photos en mode portrait. Dans l’encoche de sa façade, un capteur de 5 mégapixels.

À l’intérieur de ce royaume, il y a aussi une batterie de 5 000 mAh. Il vous permettra de passer la journée en toute simplicité, vous n’aurez pas à courir après le chargeur. L’appareil chinois intègre également une prise pour connecter vos écouteurs à vie et même une connectivité NFC.

Pas besoin de débourser 100 euros pour avoir un mobile qui fonctionne bien. Ce realme C11 2021 répond aux bases, vous pouvez lui faire confiance. Il existe peu d’options qui peuvent s’en vanter pour si peu d’argent, si vous recherchez quelque chose de très bon marché, c’est un achat que vous devez prendre en compte.

Thèmes associés : Offres

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.