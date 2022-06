Samsung Galaxy Z Flip 4: filtré les premières images réelles du nouveau mobile pliant de la firme coréenne

Vous pouvez déjà voir les premières vraies photos qui confirment le design du Samsung Galaxy Z Flip 4.

Alors qu’il a déjà lancé sa nouvelle famille Galaxy S22, les efforts du géant coréen Samsung se concentrent désormais sur la finalisation des détails pour la présentation de sa quatrième génération de terminaux pliables, qui seront composés des Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z. Retournez 4.

Concernant le nouveau pliable de type clamshell de la marque coréenne, s’il y a quelques jours nous vous avons révélé qu’il arrivera sur le marché le 10 août avec le Galaxy Z Fold 4 et le Galaxy Watch 5, maintenant, grâce à la chaîne YouTube TechTalkTV, nous pouvons déjà nous montrer ses premières images réelles, qui révèlent un design très similaire à celui de la génération précédente.

Révélé le design complet du Samsung Galaxy Z Flip 4

Ces images filtrées du Samsung Galaxy Z Flip 4, que nous vous laissons sous ces lignes, révèlent que la nouvelle version du mobile pliable de Samsung a un design presque identique à celui de son prédécesseur avec un écran interne avec un trou dans l’écran pour loger sa caméra frontale, un petit écran extérieur qui vous indique l’heure, la date et l’état de la batterie et vous permet de modifier le niveau de luminosité de l’écran et de mettre le téléphone en mode silencieux et deux caméras arrière situées verticalement.

Ainsi, selon cette fuite, la principale différence du Galaxy Z Flip 4 par rapport à son prédécesseur est que sa charnière n’est pas aussi visible et est moins visible et, en plus, la charnière et les lunettes sont un peu plus fines, réduisant ainsi ses dimensions et rendant cet appareil plus léger que son prédécesseur.

Samsung Galaxy Z Fold 4 : les spécifications du nouveau mobile pliable de Samsung ont été entièrement filtrées

Au niveau des spécifications, ce youtubeur a également confirmé que le Samsung Galaxy Z Flip 4 sera équipé d’une batterie de plus grande capacité que son prédécesseur, 3 700 mAh par rapport aux 3 300 mAh du Galaxy Z Flip 3 et avec une charge plus rapide, 25W contre 15W de la génération précédente.

