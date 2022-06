Tous les téléphones Samsung qui ont déjà reçu la mise à jour Android de juin

Avez-vous l’un de ces téléphones Samsung ? La mise à jour Android de juin 2022 est en route vers votre appareil.

Le déploiement de la mise à jour Android de juin 2022 a commencé il y a plusieurs semaines, et jusqu’à présent, plusieurs des modèles les plus populaires qui composent le catalogue de l’entreprise ont été mis à jour.

Un mois de plus, Samsung a de nouveau été la firme qui met à jour ses téléphones et tablettes le plus rapidement avec la dernière version du correctif de sécurité Android, qui, soit dit en passant, introduit de nouvelles fonctionnalités et des changements importants dans les appareils de la société sud-coréenne.

Quels téléphones Samsung ont déjà été mis à jour avec le patch de juin ?

Samsung a commencé à publier la mise à jour de juin 2022 parmi les modèles de son catalogue avant même que Google n’annonce l’arrivée du patch sur ses appareils Pixel. Cela a donné au sud-coréen un certain avantage, qui a déjà aujourd’hui une bonne partie du travail accompli, et a la mise à jour en route vers un bon nombre de téléphones. Ce sont les modèles Samsung Galaxy qui, à ce jour, ont déjà été mis à jour :

SamsungGalaxy S7+ 5G

Galaxie S21

Galaxy S21+

Samsung Galaxy S21 Ultra

Galaxie S22

Galaxy S22+

Samsung Galaxy S22 Ultra

Samsung Galaxy ZFold 2

Galaxie A73

Galaxie A52

Galaxie A72

Galaxie S20

Galaxy S20+

Samsung Galaxy S20 Ultra

SamsungGalaxy A52 5G

Samsung Galaxy A33 5G

Samsung Galaxy S20 FE

Samsung Galaxy S20 FE 5G

Samsung Galaxy Tab Active Pro

Samsung Galaxy Z Flip 3

Au total, ce sont 20 modèles de smartphones et tablettes Samsung Galaxy qui ont déjà reçu la mise à jour avec le correctif de sécurité pour le mois de juin 2022. Il s’agit d’une mise à jour pertinente, car elle introduit des solutions à des problèmes de sécurité importants et met fin à certains bogues dans le fonctionnement du système.

La mise à jour Android de juin 2022 sur le Samsung Galaxy S22 Ultra inclut des améliorations de l’appareil photo

Si vous possédez l’un des modèles répertoriés mais que vous n’avez pas encore reçu la mise à jour, cela est probablement dû à la disponibilité régionale. Petit à petit, la mise à jour atteindra les téléphones portables du monde entier.

