Le plan Premium de Telegram est officiel et nous savons déjà quand il sera disponible

Pavel Durov lui-même a confirmé, via sa chaîne officielle Telegram, que la version payante de sa plateforme de messagerie arrivera ce mois-ci.

Depuis l’arrivée des annonces sur les chaînes Telegram, on a beaucoup parlé du nouveau forfait premium du client de messagerie créé par les frères Durov.

S’il y a quelques jours, nous avons révélé tout ce qu’il comprendra et quel sera son prix, nous pouvons maintenant confirmer que le plan d’abonnement Telegram est déjà officiel et quand il sera disponible.

Le plan premium de Telegram est déjà une réalité

Pavel Durov lui-même, co-fondateur de Telegram, a récemment publié un message sur sa chaîne officielle dans lequel il révèle que le plan premium Telegram arrivera ce mois-ci.

« Ce mois-ci, nous présenterons Telegram Premium, un plan d’abonnement qui permet à quiconque d’acheter des fonctionnalités, de la vitesse et des ressources supplémentaires. »

Dans ce message, Durov assure également que les fonctions gratuites actuelles continueront sans être payées et qu’en outre, ils prévoient de les augmenter dans un proche avenir. Mais ce n’est pas tout, car le co-fondateur de Telegram a également confirmé que les utilisateurs qui ne souscrivent pas au plan de paiement pourront également profiter de certains de ses avantages, comme la visualisation des documents et médias extra-larges et des stickers exclusifs envoyés. par les utilisateurs, les clients abonnés payants ou appuyez sur Réactions Premium pour les ajouter afin que vous puissiez les utiliser pour réagir à n’importe quel message.

Pavel Durov explique, dans cet article, que la principale motivation pour lancer ce plan Premium est de supprimer toutes les limites de leur plate-forme, ce que de nombreux utilisateurs leur ont demandé de faire, mais s’ils le faisaient pour tous les utilisateurs de Telegram « notre serveur coûte et le trafic deviendrait inabordable ».

Pour cette raison, ils ont décidé de conserver les fonctionnalités actuelles qui sont déjà gratuites pour ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas payer l’abonnement Premium et d’activer de nouvelles fonctionnalités exclusives pour tous ceux qui souscrivent au plan Premium.

Telegram partagerait les données des utilisateurs avec les autorités allemandes

Pavel Durov n’a pas officiellement confirmé le prix du plan d’abonnement Telegram, mais selon les dernières fuites qui nous sont parvenues, il en coûtera 4,99 $ par mois, soit environ 4,76 euros en échange, bien que nous devrons attendre de voir quel prix est appliqué en Espagne.

