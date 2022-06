C’est la meilleure application de galerie que nous ayons testée sur Android

Avec F-Stop Gallery, vous pourrez organiser parfaitement toutes vos photos et vidéos, rechercher n’importe quelle photo en temps réel par ses métadonnées et établir des règles pour que les albums soient mis à jour automatiquement.

L’une des applications essentielles pour la grande majorité des utilisateurs de terminaux Android est la galerie de photos, car grâce à elle, vous pouvez localiser rapidement toutes les photos et vidéos que vous avez prises avec les caméras de votre mobile et aussi celles que vous avez reçues via WhatsApp ou Telegram .

Ce qui se passe, c’est qu’en dehors des applications de galerie natives de chaque couche de personnalisation, dans le Google Play Store, vous trouverez de nombreuses applications pour cet usage et, par conséquent, il n’est pas facile de trouver la meilleure application pour effectuer cette tâche.

Pour cette raison, nous sommes aujourd’hui ici pour découvrir F-Stop Gallery, une application de galerie qui combine une grande simplicité d’utilisation avec un grand nombre de fonctionnalités vraiment utiles.

F-Stop Gallery : bien plus qu’une simple galerie de photos

Après avoir utilisé cette application pendant plusieurs mois, nous pouvons dire en toute sécurité que F-Stop Gallery est la meilleure application de galerie que nous ayons testée sur Android et notre avis est étayé par les données du Play Store car cette application a été téléchargée plus d’un million de fois et a une note de 4 sur 5 dans la boutique Google.

L’une des principales vertus de F-Stop Gallery est sa simplicité d’utilisation, car lorsque vous ouvrez l’application, vous pouvez voir tous les dossiers de votre appareil contenant des images et des vidéos et sur la couverture de chacun d’eux le dernier élément ajouté au même.

En ce sens, nous devons souligner que cette application vous donne la possibilité d’épingler les dossiers que vous utilisez le plus en haut, ce que vous pouvez faire en suivant ces étapes simples :

Faites un appui long sur le dossier que vous souhaitez épingler

Cliquez sur l’icône des trois points verticaux située en haut à droite de l’application

Appuyez sur l’option Épingler le(s) dossier(s) ci-dessus

Une fois cela fait, le ou les dossiers que vous avez sélectionnés seront placés en haut de l’application et vous pourrez ainsi y accéder de manière beaucoup plus rapide et plus facile.

De plus, une fois que vous êtes dans un dossier, vous pouvez filtrer son contenu par nom, date ou taille et rechercher une photo en tapant simplement son nom. Lorsque vous ouvrez une photo ou une vidéo, F-Stop Gallery vous donne également la possibilité d’accéder aux informations complètes de ce fichier en cliquant simplement sur le bouton de menu situé en haut à droite et en cliquant sur l’option Détails.

En faisant cela, une nouvelle fenêtre s’ouvrira dans laquelle vous pourrez voir des informations telles que :

Les dimensions de la photographie

La date de sa dernière modification

Le modèle de l’appareil et les caractéristiques de l’objectif avec lequel la photo a été prise

Les coordonnées GPS auxquelles la photo a été prise

Un autre des points forts de F-Stop Gallery est sa recherche en temps réel, puisque cette fonction scanne toutes vos photos pour vous montrer les résultats liés au nom du fichier et aux métadonnées de la photo telles que les balises ou le modèle d’appareil photo.

Pour rechercher une photo de votre galerie avec F-Stop Gallery, il vous suffit d’effectuer les actions suivantes :

Cliquez sur le bouton de menu situé en haut à gauche de l’application

Cliquez sur l’option Rechercher

Dans la zone de recherche, tapez les premières lettres de l’image que vous souhaitez localiser, par exemple, tatu

Vous pourrez alors accéder à toutes les images de tatouage que vous avez sur votre appareil via la section Tout qui apparaît en haut de l’application.

À ce stade, l’application vous informe que si vous souhaitez afficher plus de 10 résultats, vous devrez passer à la caisse et acheter la version Pro.

Une autre des caractéristiques différenciatrices de F-Stop Gallery est sa fonction Smart Albums, grâce à laquelle tu peux créer des albums photo qui sont automatiquement mis à jour en fonction des règles que tu choisis.

Ainsi, pour créer un album intelligent dans F-Stop Gallery, il vous suffit d’effectuer les étapes suivantes :

Cliquez sur le bouton de menu situé en haut à gauche de l’application

Accédez à la section Albums

Cliquez sur le bouton avec le signe « + » en haut puis sur l’option Nouvel album intelligent

Donnez un nom à l’album

Cliquez sur le bouton Ajouter une nouvelle condition

Cliquez sur le premier menu déroulant et sélectionnez la règle que vous souhaitez appliquer à votre album intelligent (dans notre cas, nous choisissons Dossiers)

Cliquez sur le bouton en bas (par exemple, si vous sélectionnez des dossiers en règle générale, ce sera Sélectionner des dossiers)

Choisissez le dossier que vous souhaitez associer à votre album intelligent en cliquant sur la case à cocher qui apparaît à sa droite

Cliquez sur le bouton de vérification qui apparaît trois fois en haut

Une fois cela fait, vous verrez que l’album intelligent que vous venez de créer apparaît déjà dans la section Albums et qu’il a un emoji d’ampoule dans sa partie supérieure droite pour le différencier des albums que vous créez manuellement.

F-Stop Gallery est une application qui a deux versions, une gratuite avec des publicités qui comprend toutes les fonctions dont nous avons parlé tout au long de cet article, et une payante, appelée F-Stop Gallery Pro, qui supprime les publicités et inclut des fonctionnalités supplémentaires telles que comme dossiers imbriqués ou tous les filtres des albums intelligents et qu’il a un prix de 6,99 euros.

