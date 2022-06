Espace supplémentaire sécurisé : meilleurs téléphones Motorola avec emplacement pour carte microSD

Nous analysons le catalogue Motorola pour recommander les meilleurs téléphones portables avec un slot pour carte microSD, afin que vous puissiez facilement étendre la mémoire interne.

Les téléphones portables ont de plus en plus de stockage interne, mais il est toujours possible que 64 Go, 128 Go ou 256 Go soient insuffisants à un certain moment. Pour éviter cette situation, il est préférable d’opter pour un smartphone avec un emplacement pour carte microSD. Attention, car les 5 mobiles Motorola que nous vous conseillons dans ce guide répondent parfaitement à cette exigence.

La marque propose plusieurs modèles à mémoire extensible, mais nous avons sélectionné les meilleurs pour faciliter votre recherche. Grâce à cet emplacement, vous pouvez étendre la mémoire interne jusqu’à 512 Go et même jusqu’à 1 To. Au fait, au cas où vous auriez besoin de conseils, vous pouvez également vous renseigner sur les meilleures cartes microSD pour mobiles.

Meilleurs téléphones Motorola avec fente pour carte microSD

Nous recommandons déjà les meilleurs téléphones portables avec une fente pour carte microSD, mais dans ce guide, nous nous concentrons sur Motorola, une marque qui propose des smartphones de haute qualité et peut se vanter d’une version très propre d’Android. Nous avons fait une sélection variée, avec des téléphones de différents prix afin que vous puissiez choisir en fonction de votre budget. Ensuite, nous vous parlerons de ses fonctionnalités intéressantes.

Motorola Moto G51 5G 5G

L’un des meilleurs Motorola à mémoire extensible est le Motorola Moto G51 5G, un milieu de gamme qui a quelques joyaux sur sa fiche technique. Quant à la mémoire, vous pouvez choisir la configuration 64 Go ou 128 Go, toujours avec la certitude de pouvoir l’étendre ultérieurement jusqu’à 512 Go avec une carte microSD. De cette façon, vous profiterez de beaucoup plus d’espace pour installer des applications et enregistrer vos images, documents et autres fichiers.

Este Motorola Moto G51 5G también destaca por su gran pantalla LCD de 6,8 pulgadas, resolución Full HD+ y tasa de refresco de 120 Hz. Bajo el chasis trabaja el procesador Qualcomm Snapdragon 480+, que rinde bien en las tareas básicas del día a jour. De plus, son système d’exploitation est Android 11, avec une mise à jour vers Android 12 confirmée.

Dans le Moto G51 5G, le stockage interne peut atteindre 512 Go avec une carte microSD.

Il y a trois caméras que ce Moto G51 5G a sur le dos, avec une principale de 50 MP. Pour les selfies, une caméra frontale de 13 MP se trouve dans le trou de l’écran. En revanche, l’autonomie dépasse la journée d’utilisation grâce à une grosse batterie de 5 000 mAh. Soit dit en passant, comme nous le lisons dans son nom, il est compatible avec les réseaux 5G et dispose également de la technologie NFC.

Ce mobile Motorola a un prix public conseillé de 229 euros en version 4 Go + 64 Go, tandis que la version 4 Go + 128 Go monte à 259 euros. Cependant, vous pouvez déjà l’acheter pour beaucoup moins cher sur Amazon.

Motorola Moto G100

Parmi les meilleurs téléphones Motorola que vous pouvez acheter, il y a le Motorola Moto G100, qui est disponible en un seul modèle de 8 Go + 128 Go. Si cette mémoire interne semble insuffisante, vous pouvez utiliser une carte microSD pour l’étendre rapidement jusqu’à 1 To. Le processeur qui lui donne vie est le Qualcomm Snapdragon 870 qui, en plus de lui donner une connectivité 5G, dégage de la puissance pour exécuter toutes les tâches dont vous avez besoin.

Encore une fois, Motorola revient à miser sur un grand écran LCD, en l’occurrence 6,7 pouces. De plus, il a une résolution Full HD + et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. De l’usine, le système d’exploitation est Android 11, mais la mise à jour vers Android 12 est maintenant disponible.

Meilleurs téléphones Xiaomi avec emplacement pour carte microSD (mise à jour 2022)

En ce qui concerne la photographie et la vidéo, le système est composé de cinq caméras au total. D’une part, à l’arrière se trouvent un objectif de 64 MP, un ultra grand angle de 16 MP et un capteur de profondeur de 2 MP. Attention, car ce Moto G100 dispose de deux caméras frontales : une principale de 16 MP et une ultra grand angle de 8 MP. Quant à la batterie, elle a une capacité de 5000 mAh et une charge rapide de 25W, elle atteint donc facilement le jour de l’autonomie.

Le Motorola Moto G100 a un prix d’origine de 499 euros, bien que vous puissiez déjà l’acheter moins cher sur Amazon, El Corte Inglés et PcComponentes.

Motorola Moto G82

Si vous voulez un mobile Motorola avec un emplacement pour carte microSD, vous pouvez également regarder le Motorola Moto G82. La seule configuration en vente est celle avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne, avec la possibilité d’étendre ce dernier jusqu’à 1 To avec une carte microSD.

Dans ce modèle, son design se démarque, avec une épaisseur de 7,46 millimètres et un poids de seulement 173 grammes, offrant ainsi une expérience utilisateur confortable. La majeure partie de la façade est occupée par un écran OLED de 6,6 pouces, une résolution Full HD + et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, vous pouvez donc en attendre de bonnes performances. Le processeur Qualcomm Snapdragon 695 est responsable de la puissance, avec un modem 5G intégré.

Les meilleurs téléphones Motorola avec 5G que vous pouvez acheter en 2022

Un point en faveur de ce Moto G82 est qu’il est livré avec Android 12, vous pouvez vous attendre à une version très proche de celle du Google Pixel. En outre, il dispose d’un appareil photo principal arrière de 50 MP et d’un objectif avant de 16 MP. Là encore, on retrouve une grosse batterie de 5 000 mAh pour ne pas trop dépendre du chargeur. Quant à la charge rapide, elle prend en charge 30W de puissance maximale.

Le Motorola Moto G82 a un prix d’origine de 329 euros dans cette version de 6 Go + 128 Go. Pour le moment, il ne peut être acheté que dans la boutique officielle de Motorola.

Motorola Moto G22

Le Motorola Moto G22 est une bonne option si vous recherchez un smartphone abordable avec un emplacement pour carte microSD. Il est livré avec 128 Go intégrés, avec la possibilité de l’étendre jusqu’à 1 To avec une microSD. Le processeur qui fournit la puissance est le MediaTek Helio G37, qui fonctionne bien avec les tâches de base.

L’une des grandes vertus de ce Moto G22 pas cher est sa batterie de 5 000 mAh, qui peut vous offrir plus d’une journée d’autonomie sans trop de complications. De plus, il monte un écran de 6,5 pouces, une résolution Full HD + et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Soit dit en passant, il a déjà Android 12 comme système d’exploitation.

Avec ce smartphone, vous pouvez prendre de bonnes photos, en particulier avec son appareil photo principal de 50 MP. De plus, il dispose d’une caméra frontale de 16 MP pour les selfies. On termine en vous disant que le prix de vente conseillé de la version 4 Go + 128 Go est de 199 euros, mais qu’il baisse déjà de prix sur Amazon.

Motorola Edge 20 Lite

Un autre bon smartphone Motorola à mémoire extensible est le Motorola Edge 20 Lite, un milieu de gamme avec un bon comportement dans les différentes sections. Il dispose de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage interne, bien que ce dernier puisse atteindre 1 To avec une carte microSD.

En façade on retrouve un écran OLED de 6,7 pouces, une résolution Full HD+ et un bon taux de rafraîchissement de 90 Hz. Ainsi, vous pouvez vous attendre à des images nettes, avec un bon contraste et fluides. D’autre part, le processeur est le MediaTek Dimensity 720 5G, qui assure de bonnes performances. Le système d’exploitation est Android 11, avec une future mise à jour vers Android 12.

L’un des joyaux de ce Motorola Edge 20 Lite est l’appareil photo principal de 108 MP situé à l’arrière. Sa caméra frontale de 32 MP n’est pas mal du tout, de bons selfies sont garantis. À cela, nous ajoutons une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 30 W. Le Motorola Edge 20 Lite 8 Go + 128 Go a été mis en vente pour 349 euros, mais il est déjà beaucoup moins cher sur Amazon et sur PcComponentes.

Sujets connexes : Motorola

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.