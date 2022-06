Les meilleurs sites Web pour créer des listes de tâches

Vous souhaitez augmenter votre productivité mais vous ne savez pas par où commencer ? Ne vous inquiétez pas! Avec ces pages Web pour créer des listes de tâches, vous mettrez l’ordre dont vos journées ont besoin.

Il nous est arrivé à tous d’oublier de faire l’achat, d’envoyer un e-mail et même le rendez-vous chez le dentiste. Avec des milliers de choses qui nous passent par la tête chaque jour, il est normal que notre cerveau en oublie certaines en attente.

Cependant, il existe de nombreuses façons d’organiser votre journée, d’augmenter votre productivité et d’accomplir toutes vos tâches de manière simple et confortable. Si vous êtes de la vieille école, vous saurez qu’un agenda est votre meilleur allié et, pour être honnête, c’est encore aujourd’hui un outil essentiel pour beaucoup.

Mais, si vous êtes une personne plus technologique, vous pouvez vous fier à certaines pages Web pour créer des listes de tâches et mettre de l’ordre dans vos journées. Si vous voulez savoir quels sont ces outils, nous vous en dirons un peu plus ci-dessous.

Top 8 des applications de liste de tâches

Organisez vos journées avec les meilleurs sites de listes de tâches

Any.do

Trello

Todoist

Google Keep

Rappelez-vous le lait

note simple

Toodledo

Les sites Web pour faire des listes de tâches sont parfaits pour noter toutes vos tâches en attente et éviter de les oublier au cours de votre journée. Ces plateformes vous permettent de créer des rappels, de joindre des fichiers, des liens et même de collaborer avec d’autres personnes afin que tout le monde soit sur la même page.

Comme si cela ne suffisait pas, la plupart d’entre eux ont des applications mobiles que vous pouvez installer sur votre mobile et les emporter partout avec vous, ce qui rend presque impossible d’oublier quelque chose. Voici nos recommandations pour aujourd’hui.

Any.do

Le premier des sites Web de listes de tâches est Any.do. C’est une plate-forme qui vous aide à organiser vos tâches et les tâches en attente rapidement et facilement. Vous pouvez créer des tâches, des listes et des rappels en quelques secondes.

De plus, il est parfait pour le synchroniser avec tous vos appareils, car en plus de son site officiel, vous pouvez également le télécharger sur votre mobile, tablette ou smartwatch. L’application propose une version gratuite et une version payante avec accès à toutes les fonctionnalités.

Trello

Idéal pour gérer des projets, collaborer avec d’autres et fixer des objectifs. Trello est un outil fiable, complet et simple d’utilisation. Vous avez un tableau (vous pouvez en créer plus si vous le souhaitez) où vous pouvez ajouter des listes et des cartes avec chaque tâche en attente.

En plus d’être très simple d’utilisation, il offre une grande capacité de personnalisation afin que votre planche ait un style unique et à votre goût. Comme si cela ne suffisait pas, c’est un outil très collaboratif et offre des intégrations sans fin avec des applications tierces, créant des rappels, fixant des délais et bien plus encore.

Todoist

Sous le principe « concentrez-vous, organisez et calmez-vous », Todoist est un outil parfait pour créer des listes de tâches et gérer vos tâches avec une grande facilité. Il se distingue par une interface très minimaliste et délicate qui vous permet de vous concentrer sur ce qui compte vraiment pour vous.

Il dispose d’une reconnaissance linguistique puissante et de dates qui vous aident à automatiser vos tâches en quelques secondes. De même, il vous permet de catégoriser vos tâches dans différentes vues ou par filtres personnalisés. Vous pouvez essayer des centaines de modèles ou créer votre propre liste à votre guise, vous connecter à d’autres outils et l’emporter toujours avec vous.

Google Keep

Google Keep est l’un de ces outils dont vous ne saviez pas avoir besoin jusqu’à ce que vous l’essayiez. Bien qu’elle soit connue comme une excellente application de prise de notes, ses fonctions vont beaucoup plus loin.

Vous pouvez créer des rappels, des listes de tâches ou de courses, joindre des fichiers, prendre des notes (avec le clavier ou à main levée), collaborer avec d’autres utilisateurs et bien plus encore. Mieux encore, si vous avez un compte Google, vous avez déjà un accès complet à cet outil et pouvez le synchroniser instantanément avec tous vos appareils.

Rappelez-vous le lait

Ce n’est probablement pas l’un des sites Web de listes de tâches les plus populaires de cette liste, mais il mérite d’être ici pour plusieurs raisons. C’est totalement gratuit, il a une interface très simple, confortable, bien entretenue et il fonctionne parfaitement.

Il vous permet de créer et de partager des tâches et des listes de tâches avec d’autres personnes, de recevoir des notifications, de créer des rappels et des synchronisations sur tous vos appareils. C’est l’une de ces applications qui à première vue semble « basique » mais à la fin vous finissez par l’aimer à cause de son bon fonctionnement.

note simple

Simplenote est une application très complète et polyvalente qui vous aidera à organiser vos journées, à catégoriser vos tâches et à tout vous rappeler. La première chose que nous voulons souligner est qu’il est totalement gratuit et fonctionne parfaitement.

Vous pouvez créer vos tâches et notes instantanément et elles sont automatiquement synchronisées sur tous vos appareils, vous pouvez les organiser par étiquettes, collaborer avec d’autres personnes et, très important, cela vous permet de voir l’historique des changements dans chaque note afin que vous fassiez ne manquez rien.détails de ce qui a été noté.

Toodledo

Enfin et surtout, Toodledo est un autre de ces sites Web de liste de tâches qui vaut la peine d’être essayé. C’est un ensemble d’outils très complet qui vous aidera à organiser votre journée et à augmenter votre productivité.

En plus d’écrire vos tâches et en attente, vous pouvez également prendre des notes, créer des listes personnalisées, créer des schémas structurés, suivre vos habitudes et routines, entre autres. Vous pouvez collaborer avec d’autres personnes et avoir la tranquillité d’esprit que tout sera stocké dans le cloud et synchronisé avec tous vos appareils.

Avec toutes ces pages web pour faire des listes de tâches vous n’avez plus d’excuses pour oublier vos tâches. Mettez de l’ordre dans vos journées et augmentez votre productivité en quelques secondes.

