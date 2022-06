Les gens ont parlé : mobiles pliants, mieux de type coque

Le coton ne ment pas et les chiffres de vente non plus : les pliables ont augmenté d’un respectable 571 %, mais la plupart de ceux vendus sont du type « coque » plus polyvalent et moins cher.

Les experts les plus réputés de l’industrie mobile ont déclaré que nous verrions 10 fois plus de téléphones de type pliable en moins de deux ans, et bien qu’il soit encore temps d’évaluer une telle affirmation, la vérité est que c’est probablement le cas parce que le marché de ces smartphones à charnière c’est multiplier ses ventes par 2 chaque année qui passe, et tout ça avec les différents tests des principaux constructeurs, les différents formats, la lenteur de l’évolution et le fait que certains téléphones se soient limités uniquement aux chinois marché en raison de séries de production très limitées.

Quoi qu’il en soit, l’important est d’évaluer l’évolution, et comme nous l’ont dit les collègues de GizmoChina, le sous-secteur des smartphones pliants continue de se renforcer avec une croissance de 571% au premier trimestre de cette année 2022, du moins si l’on regarde les données du cabinet de conseil Display Supply Chain.

Ce sont des données écrasantes en pourcentage, même si nous disons toujours qu’il est facile d’atteindre ces niveaux à partir des volumes les plus bas, ce qui se reproduit évidemment ici avec des ventes de 2,22 millions d’unités pliantes entre les mois de janvier et mars de ce même cours. , et en comptant tous les modèles proposés par n’importe quel fabricant.

La croissance de 517% est également d’une année sur l’autre, car si nous allons aux trimestres précédents, au quatrième trimestre 2021, 4,2 millions de téléphones pliables ont été livrés, un record absolu jusqu’à présent, donc cette baisse d’un trimestre à l’autre sert à abaisser un peu d’euphorie même s’il a assez de logique.

Les ventes de mobiles pliables progressent à un bon rythme, 571% sur un an, avec plus de 16 millions d’unités livrées en 2022 attendues, doublant ainsi les ventes de ce type de smartphone par rapport à l’année dernière 2021.

Et ceci, les amis, est le nouveau Motorola RAZR pliable en vidéo

Et c’est très normal, comme vous le verrez, car Samsung présente ses unités pliantes en été pour le second semestre, et la plupart des options sont également arrivées fin 2021 avec Xiaomi et OPPO présentant leurs unités pliantes en Chine, donc à la fin D’ici 2022, il est fort probable que les analystes auront raison et les ventes enregistrées en 2021 de ce type de smartphone doubleront à nouveau.

En parlant de constructeurs, c’est en fait Samsung qui domine d’une main de fer ce nouveau marché, qui n’a pas bougé, même si sa part a légèrement baissé pour se maintenir à 74%, voyant Huawei grimper à 20%, surprise ça, et manger comme cela entre les deux fabricants un 94 pour cent du gâteau pliant. Rien de moins…!

La vérité est qu’aucun autre fabricant ne dépasse une part de 2%, et que pour moi la meilleure option de l’industrie est l’OPPO Find N avec sa conception qui évite les plis, ce qui s’explique par le fait que, malheureusement, il a été confiné au marché local chinois.

L’option de pliage la plus populaire de l’industrie, vous le savez déjà, est le Samsung Galaxy Z Flip3, et seul cet appareil orienté vers le public le plus en vogue par Samsung a représenté 51% des ventes de mobiles pliables dans le monde au premier trimestre 2022.

Huawei confirme également que les gens ont parlé et que le pliage de type « coque » est l’option préférée, puisque sa croissance ne s’explique que grâce au succès du Huawei P50 Pocket, qui dans son cas est vendu en Espagne avec Harmony OS.

Le succès des pliables de type ‘coque’ s’explique facilement, car ils sont plus polyvalents, confortables et reconnaissables en expérience par rapport à un smartphone de la gamme premium actuelle… Et en plus, ils sont bien moins chers !

De toute évidence, le best-seller du type « livre » est le Galaxy Z Fold3, qui est à son tour le deuxième pliable le plus vendu au monde, attendant déjà sa prochaine génération Galaxy Z Flip4 et Galaxy Z Fold4 qui seraient à nouveau présentés en août pour donner le ton à la fin de l’année.

En ce qui concerne les chiffres mondiaux, on s’attend à ce que d’ici la fin de 2022, plus de 16 millions d’unités pliantes aient été vendues par tous les fabricants dans le monde, avec une croissance estimée à environ 107% et ce qui signifiera, comme nous l’avons commenté, un doublement des ventes. de l’année dernière 2021.

Il semble que le futur des mobiles sera bel et bien pliable, ou ne le sera pas… !

10 fois plus de mobiles pliables en moins de 2 ans : la prédiction des analystes va-t-elle se réaliser ?

