3 astuces fiables pour libérer de l’espace de stockage sur votre mobile Android

Nous vous révélons quelques astuces simples avec lesquelles vous pouvez économiser de l’espace sur votre mobile Android.

Il existe un grand nombre d’astuces pour économiser de l’espace sur votre mobile Android, dont la plus efficace consiste à effectuer une réinitialisation d’usine du terminal, mais si ce que vous recherchez est un moyen simple et rapide de libérer de la mémoire sur votre smartphone tout en conservant toutes vos données Vous êtes au bon endroit.

Ensuite, nous allons vous dévoiler 3 astuces fiables et efficaces grâce auxquelles vous pourrez libérer de l’espace de stockage sur votre mobile Android.

Désactiver le téléchargement automatique des photos et des vidéos dans WhatsApp

WhatsApp est l’une des applications qui occupe le plus d’espace sur votre terminal, non seulement à cause des chats que vous accumulez, mais aussi à cause des photos, vidéos et messages vocaux que vous recevez via le client de messagerie appartenant à Meta.

Pour cette raison, un bon moyen d’économiser de l’espace sur votre mobile est de désactiver les téléchargements automatiques de photos et de vidéos sur WhatsApp, ce que vous pouvez faire simplement en suivant ces étapes simples :

Ouvrez l’application WhatsApp sur votre mobile Android

Cliquez sur le bouton de menu situé en haut à droite et cliquez sur l’option Paramètres

Allez dans la section Stockage et données puis dans la section Téléchargement automatique

Dans chacune des trois options qui apparaissent (Télécharger avec les données mobiles, Télécharger avec Wi-Fi et Itinérance des données) décochez les cases Photos et Vidéos et cliquez sur le bouton OK

En plus de cela, pour libérer plus d’espace sur votre mobile, nous vous recommandons de supprimer une partie du contenu WhatsApp que vous avez déjà téléchargé sur votre smartphone, il vous suffit d’effectuer les actions suivantes :

Ouvrez l’application WhatsApp sur votre mobile Android

Cliquez sur le bouton de menu situé en haut à droite et cliquez sur l’option Paramètres

Allez dans la section Stockage et données puis dans la section Gérer le stockage

Une fois à l’intérieur, vous pourrez localiser rapidement tous les fichiers envoyés et reçus via WhatsApp afin de décider si vous souhaitez les supprimer ou non. L’une des fonctionnalités les plus utiles de cette fonction est qu’elle vous permet de supprimer tous les fichiers d’un chat spécifique, ce que vous pouvez faire de la manière suivante :

Accédez au chat dont vous souhaitez supprimer tous les fichiers

Cliquez sur l’option Tout sélectionner

Cliquez sur l’icône de la corbeille en haut à droite de l’application

Cliquez sur le bouton Supprimer pour confirmer la suppression des fichiers de chat

Supprimer les photos en double ou trop similaires avec Google Files

Plusieurs fois, nous répétons plusieurs fois une photo car elle ne nous convainc pas ou nous recevons la même photo par divers moyens et nous l’enregistrons quand même et cela fait que la mémoire interne de votre terminal est pleine de photos en double ou trop similaires.

Le moyen le plus simple de supprimer toutes ces photos est d’utiliser le gestionnaire de fichiers du grand G, Google Files, et pour cela il vous suffit de suivre ces simples étapes :

Ouvrez l’application Google Files sur votre smartphone Android

Cliquez sur le bouton Sélectionner les fichiers qui apparaît dans la section Supprimer les doublons

Cochez l’option Tous les doublons qui apparaît en haut pour tous les sélectionner

Cliquez sur le bouton Déplacer X fichiers vers la corbeille

Éliminer les téléchargements d’applications de streaming, de musique et de podcasts

Si vous faites partie de ceux qui téléchargent habituellement des séries depuis les plateformes de streaming les plus populaires telles que Netflix, HBO Max, Disney+ ou Amazon Prime Video, de la musique ou des podcasts à regarder et à écouter hors ligne, nous vous recommandons d’entrer de temps en temps dans la configuration de chacune des applications de ces services et supprimez tout ce que vous avez déjà vu ou entendu et tout ce que vous n’allez pas voir ou entendre dans un court laps de temps, car tous ces fichiers occupent de l’espace de stockage sur votre appareil mobile.

