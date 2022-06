Ainsi, vous pouvez réinitialiser les paramètres réseau de votre Android pour éliminer les problèmes de connexion

La réinitialisation des paramètres réseau sur votre mobile ou tablette Android peut être une solution pour résoudre les problèmes de connexion. On vous explique comment faire.

Dans cet article, nous vous expliquerons comment vous pouvez réinitialiser les paramètres réseau de votre mobile ou tablette Android, l’une des méthodes qui peuvent éliminer les problèmes de connexion de l’appareil. La suppression complète de toutes les données des réseaux Wi-Fi, des connexions Bluetooth et des réseaux mobiles peut éliminer les obstacles qui empêchent les connexions de fonctionner correctement.

Vous pouvez être serein lors de l’exécution de cette procédure, car elle n’implique pas la suppression de vos images, de vos applications ou de toute autre donnée que vous avez stockée. Si vous rencontrez des difficultés pour vous connecter à un réseau Wi-Fi, naviguer rapidement sur vos données mobiles ou partager des fichiers via Bluetooth, la réinitialisation de vos paramètres réseau peut être la solution.

Comment réinitialiser les paramètres réseau sur votre Android

Tout problème sur un appareil Android est ennuyeux, mais c’est surtout le cas lorsqu’il ne nous permet pas de nous connecter à un réseau Wi-Fi, coupler le mobile avec des écouteurs via Bluetooth ou les données mobiles ne fonctionnent pas normalement. Une méthode pour résoudre ces problèmes consiste à réinitialiser les données réseau sur Android, un processus qui ne prendra que quelques minutes.

De plus, comme cela n’affecte pas le reste des informations que vous stockez sur le téléphone, vous pouvez restaurer ces données réseau en toute tranquillité. Attention, car peut-être que votre opérateur téléphonique n’est pas responsable de vos problèmes de connexion et ceux-ci proviennent directement de votre smartphone. Voyons étape par étape comment réinitialiser les données Wi-Fi, réseau mobile et Bluetooth :

Accédez à l’application « Paramètres » sur votre mobile ou votre tablette. Faites défiler vers le bas et entrez dans la section « Système ». Selon la marque du terminal, vous pouvez le trouver dans des sections avec d’autres noms, comme « Paramètres supplémentaires » (realme) ou « Administration générale » (Samsung). Recherchez l’option « Options de récupération », qui peut également être appelée « Réinitialiser » (Samsung) ou « Sauvegarder et réinitialiser » (realme). Appuyez sur « Réinitialiser les paramètres réseau ». Vous pouvez être invité à confirmer votre identité via un lecteur d’empreintes digitales, un code PIN ou un schéma. Après cela, acceptez à nouveau la réinitialisation des paramètres Wi-Fi, Bluetooth et de données mobiles.

Après un court laps de temps, les paramètres réseau que vous aviez enregistrés sur le mobile ou la tablette sont complètement supprimés. Vous devrez à nouveau configurer les données de votre carte SIM, ainsi que les appareils connectés par Bluetooth et les réseaux Wi-Fi que vous utilisez régulièrement.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, la procédure varie légèrement en fonction de la marque de votre smartphone. Par exemple, sur les mobiles Xiaomi cette fonction se trouve dans Paramètres > Connexion et partage > Redémarrer Wi-Fi, réseaux mobiles et Bluetooth > Récupérer les paramètres. Dans tous les cas, vous pouvez utiliser le moteur de recherche intégré dans les paramètres pour trouver rapidement les fonctions de réinitialisation.

