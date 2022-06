10 heures de batterie, résistance à l’eau : mini haut-parleur puissant Xiaomi recommandé

Cette enceinte plus petite, plus puissante et moins chère coûte moins de 20 euros et est ma recommandation.

Avec l’été qui approche à grands pas, nous sommes déjà nombreux à planifier d’aller à la plage, à la piscine ou à louer une maison à la campagne pour quelques jours. Pour des moments festifs entre amis ou en famille, ou pour vous détendre en lisant avec votre eBook et 3 mois de Kindle Unlimited, quoi de mieux que de le faire sur fond musical.

L’un des achats quasi obligatoires pour cet été est celui d’une enceinte Bluetooth de qualité, étanche et avec de la puissance sonore. Xiaomi en a plusieurs dans son catalogue, mais il y en a un que nous avons toujours recommandé, le Mi Portable Bluetooth Speaker qui coûte moins de 20 euros.

Obtenez le meilleur et le plus petit haut-parleur sans fil Xiaomi

Cette petite enceinte ne pèse que 185 grammes, et mesure 8,6 cm de diamètre et 4,5 cm d’épaisseur. Il est livré avec une corde pour le transporter en toute sécurité avec un mousqueton ou un anneau, il est super robuste. Son boîtier est résistant à l’eau et à la poussière, avec certification IP67.

C’est une enceinte qui fonctionne avec la technologie Bluetooth 5.0 low energy. Il dépense si peu, qu’en raison de sa petite taille on est surpris par son autonomie allant jusqu’à 10 heures d’utilisation avec une seule charge (à 60% de volume). Il dispose d’un port de charge USB-C pour recharger ses 2 000 mAh en moins de temps. Sa connectivité est jusqu’à 10 mètres en espace ouvert et nous pouvons monter deux haut-parleurs comme un seul haut-parleur vous permettant d’écouter votre musique en stéréo. Dans ce cas, il est recommandé de les placer à une distance comprise entre 50 cm et 1,2 mètre.

À l’intérieur de cet appareil, nous trouvons deux haut-parleurs distingués (médium et basse), nous aurons donc un son plus naturel à tout moment. Le haut-parleur est recouvert d’une maille en tissu résistant aux intempéries. Il intègre également un microphone pour pouvoir passer des appels avec une seule touche, avec qualité et avec annulation d’écho.

