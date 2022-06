HTC ne fera pas appel à la nostalgie, mais aura de nouveaux téléphones en juin

HTC veut renaître surprenant, et va encore une fois explorer une niche de marché différentielle avec de nouveaux téléphones axés sur le métaverse Vivese.

Nous disions il y a quelques jours, suite à des sources venues d’Asie, que HTC allait retarder ses téléphones portables axés sur le métaverse en raison de difficultés liées à la production, bien que nous ne sachions pas si ces fuites concernaient un modèle spécifique puisque HTC présentera enfin ses nouveaux smartphones à la fin de ce même mois de juin.

Concrètement, le fabricant taïwanais reviendra dans l’arène de l’industrie du mobile le 28/06/2022, et ne fera pas appel à la nostalgie ou à des temps passés qui étaient meilleurs pour lui, mais cherchera plutôt à être à nouveau directement à l’avant-garde, confirmant que ces mobiles seront focalisés sur le métaverse.

Ils ne seront d’ailleurs pas les seuls mobiles que l’on connaîtra bientôt, car Rien ne va nous présenter le Téléphone (1) très prochainement et Samsung a également leaké l’arrivée de son Galaxy Z de quatrième génération, le premier avec la promesse que « tout change maintenant » et ce dernier voulant évoluer sur l’idée d’un futur pliant.

Tout le monde veut faire partie de cet avenir et seuls quelques-uns y parviendront, donc HTC pariera à nouveau sur le risque maximum après avoir échoué avec la blockchain et son HTC Exodus, même s’il devra très bien expliquer de quoi il s’agit d’un smartphone concentré sur le métaverse et ce que cela implique dans l’expérience.

Ce n’est jamais le bon moment pour HTC : son nouveau « fleuron » pour le métaverse va être un peu retardé

La confirmation vient de HTC lui-même, qui a publié sur son Facebook l’habituel save the date avec une image teaser qui évoque effectivement d’autres réalités à travers le smartphone, mais sans nous donner trop d’indices supplémentaires.

En fait, c’est que nous ne savons rien du matériel ou de la conception de certains appareils qui seront vraiment très importants pour HTC, qui joue pour pouvoir revenir en première ligne dans cet ostracisme mobile ou définitif après avoir récolté un nouvel échec absolu.

Comme vous l’avez peut-être vu, le slogan de l’événement est « Login Future » et les smartphones se concentreront sur Vivese, qui est l’interprétation par HTC du métaverse utilisant la réalité virtuelle et la réalité augmentée.

Évidemment, nous ne savons pas quelle expérience ils offriront, mais nous comprenons que ce mobile axé sur le métaverse impliquera un logiciel spécifique et une intégration plus profonde avec Vivese dans le firmware qui arrive préinstallé, sans aucune nouvelle importante sur la plate-forme matérielle que nous déjà connu de tout autre smartphone actuel.

Nous verrons de quoi nous surprend la firme taïwanaise, qui par le passé nous a montré qu’elle savait effectivement faire de bons smartphones, même si nous réitérons qu’elle devra mieux nous les expliquer pour que nous les comprenions. Qu’attendez-vous de HTC ? Arriveront-ils à nous convaincre ?

