Xiaomi 12 Lite : le renouvellement du populaire milieu de gamme est réel, et nous avons déjà ses premières images

Les premières images réelles du nouveau Xiaomi 12 Mini ont été divulguées, le produit phare compact qui arriverait en juillet.

Plus tôt cette année, Xiaomi a surpris le monde en lançant son premier produit phare de taille compacte depuis longtemps : le Xiaomi 12. L’appareil est rapidement devenu l’un des mieux notés de sa catégorie, offrant des spécifications impressionnantes de premier niveau, dans un format beaucoup plus petit. que d’habitude.

Et même si tout semblait indiquer que l’entreprise n’allait pas se contenter de cela, et que les rumeurs évoquaient l’arrivée d’un supposé Xiaomi 12 Mini, tout semble indiquer que, finalement, ce ne sera pas comme ça. Au lieu de cela, la marque aurait décidé de lancer une version « Lite » qu’aujourd’hui, pour la première fois, nous avons pu voir dans de vraies photos divulguées.

Triple caméra, écran à bords symétriques et processeur Qualcomm

Les images ont été partagées par le « filtreur » bien connu Abhishek Yadav via son profil Twitter. En eux, vous pouvez voir un smartphone Xiaomi jamais vu auparavant, avec un design à mi-chemin entre le Xiaomi 12 et le Xiaomi 11 Lite de la génération précédente.

L’appareil dispose d’un écran entouré de petits cadres qui ont une grande symétrie le long des quatre côtés du panneau. L’écran semble complètement plat, tout comme le panneau arrière, avec une finition noire mate. Récemment, on apprenait que la dalle aurait une diagonale proche de 6,55 pouces.

Le module de caméra situé dans la partie supérieure gauche du dos conserve la même disposition de capteur que le Xiaomi 12 et le Xiaomi 12 Pro.De plus, vous pouvez voir comment l’appareil dispose d’un capteur principal avec une résolution de 108 mégapixels. Il n’y a pas de données sur les deux autres capteurs, mais il s’agit très probablement d’un capteur avec un objectif ultra grand angle et un « télémacro ».

Les rumeurs les plus récentes laissent entendre que le Xiaomi 12 Lite serait équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 778G+ et serait disponible dans des configurations à partir de 128 Go de stockage. De plus, grâce à cette image, le code modèle a été confirmé : 2203129G.

Sa date de lancement n’a pas été confirmée par Xiaomi, mais il arrivera très probablement en juillet, accompagnant le Xiaomi 12 Ultra attendu.

