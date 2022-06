La mise à jour Android de juin 2022 sur le Samsung Galaxy S22 Ultra inclut des améliorations de l’appareil photo

Cette mise à jour arrive sur le Samsung Galaxy S2 Ultra de Corée du Sud, il pèse 1,7 Go et comprend 5 améliorations de ses caméras.

Samsung continue de mettre à jour ses terminaux avec le patch de sécurité Android le plus récent et une bonne preuve en est que deux autres appareils de la marque coréenne ont récemment reçu ce nouveau firmware, le Galaxy Z Flip 3 et le Galaxy A73.

Au début du mois, nous vous avions annoncé que la famille Galaxy S22 commençait à recevoir le correctif de sécurité de juin 2022 et maintenant une nouvelle fuite, du célèbre leaker Ice Universe, révèle que la mise à jour Android de juin sur le Samsung Galaxy S22 Ultra comprend également des améliorations de la caméra.

Ce sont les améliorations de l’appareil photo apportées au Samsung Galaxy S22 Ultra de Corée du Sud avec la mise à jour de juin

Ice Universe a publié un tweet, que nous vous laissons sous ces lignes, dans lequel il révèle qu’une personne qui travaille dans l’équipe de caméra Samsung a confirmé que la mise à jour Android de juin 2022 sur le Samsung Galaxy S22 Ultra de Corée du Sud comprend une série d’améliorations dans la section photographique dudit terminal, malgré le fait que ces nouveautés n’apparaissent pas dans le journal des modifications de ladite mise à jour.

La version coréenne du S22 Ultra a été mise à jour avec le dernier firmware AVF1, 1,7 Go. Bien que le journal de mise à jour ne mentionne pas l’appareil photo, un porte-parole de l’équipe de l’appareil photo Samsung a clairement indiqué que la mise à jour avait grandement optimisé l’appareil photo, et j’ai hâte de pic.twitter.com/vOmTlEINTM — Univers de glace (@UniverseIce) 9 juin 2022

Comme vous pouvez le voir dans les images qui accompagnent ce tweet, cette nouvelle version logicielle du Galaxy S2 Ultra de Corée du Sud inclut les 5 améliorations suivantes dans ses appareils photo :

Ce nouveau micrologiciel offre une netteté naturelle et une expression de contraste améliorée lors de la prise de vue

Correction du phénomène d’arrêt unique lors du tir à un coup

L’algorithme AWB a été amélioré afin que la couleur blanche d’origine soit mieux exprimée lors de la photographie d’un chiot

La mémoire a été optimisée pour l’enregistrement vidéo

Amélioration des performances du mode portrait et optimisation des performances globales de l’appareil photo

One UI 5.0 améliorera un aspect important des mobiles Samsung

La mise à jour Android de juin 2022, qui pèse 1,7 Go, est déjà déployée sur le Samsung Galaxy S22 Ultra en Corée du Sud et devrait atteindre plus de régions du monde dans les semaines à venir.

Sujets connexes : Samsung