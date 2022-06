Granblue Fantasy: Relink est également retardé jusqu’en 2023

Le chapitre des retards n’est pas encore clos. Le prochain sur la liste est Granblue Fantasy: Relink, qui est maintenant prévu pour le second semestre 2023. Ce RPG d’action était auparavant détenu par PlatinumGames, bien que son développement soit finalement passé à Cygames. A travers un communiqué, l’étude a expliqué les raisons de cette décision.

déclaration officielle

« L’équipe de développement a travaillé dur pour préparer Granblue Fantasy: Relink pour sa date de sortie prévue en 2022. Nous comprenons l’enthousiasme des joueurs à l’idée d’avoir ce jeu, c’est donc avec le plus profond regret que nous devons annoncer que la date de sortie Ça doit bouger jusqu’au second semestre 2023 », ont-ils expliqué dans un communiqué.

« Bien que les circonstances internes et externes liées au nouveau coronavirus aient été le principal obstacle dans le processus de développement », toute l’équipe a tout fait pour rattraper le temps perdu. Malheureusement, étant donné la « grande échelle » du projet, ils estiment qu’ils ont besoin de « plus de temps » pour peaufiner l’expérience de jeu et optimiser pleinement le produit pour la phase finale de développement.

« Tous les éléments graphiques, les éléments de scène, les voix, la musique et les autres éléments sont complets. Dans cette phase, nous nous concentrons sur l’affinement de l’équilibre du gameplay, la suppression des bugs et l’amélioration de la qualité de l’audio et des graphismes », ainsi que sur les « améliorations générales », afin de fournir un titre plus complet. « Nous voudrions vous demander un peu plus de patience. »

Selon l’étude, ils prévoyaient de fournir plus d’informations en juin 2022, mais ces plans ont également changé. Ils le feront finalement en décembre de cette année. « Nous sommes impatients de vous montrer ce que nous avons. »

Granblue Fantasy : Relink est prévu pour PS4 et PS5. Le jeu rejoint d’autres produits retardés tels que Starfield, Redfall, Suicide Squad : Kill the Justice League ou la suite de The Legend of Zelda : Breath of the Wild.

