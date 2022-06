Saints Row : son incroyable éditeur de personnages, Boss Factory, est maintenant disponible en téléchargement

Nous l’avons dit dans nos premières impressions il y a quelques semaines. Le nouveau Saints Row aura l’éditeur le plus complet et le plus profond de l’histoire de la saga (et ce sont de grands mots). Notre seul inconvénient était qu’il n’était pas sorti séparément et avant la sortie du jeu, comme cela s’était produit avec d’autres épisodes afin que nous puissions jouer avec et partager nos créations en ligne. Eh bien, soyez prudent là-bas car Deep Silver et Volition semblent nous avoir entendus. C’est précisément ce que les deux sociétés ont annoncé au Summer Game Fest 2022 de Geoff Keighley.

Baptisé Boss Factory, l’éditeur de Saints Row sera disponible en téléchargement dans les prochaines heures sur les deux consoles et l’Epic Games Store. Approfondir ses options et créer nos protagonistes est le meilleur moyen d’alléger l’attente jusqu’au lancement du jeu, prévu pour le 23 août 2022. Voici la bande-annonce de ce qui est sans aucun doute l’un des meilleurs et des plus fous éditeurs que nous ayons jamais vu.

Sains Row et l’un des meilleurs éditeurs jamais vus

Dans les impressions, nous prévoyons d’avoir vu des personnages qui ressemblaient à Shrek, d’autres avec l’apparence de Tony Soprano, des tiers avec les cicatrices du Joker et bien d’autres. Vous avez aimé vous sentir comme un chirurgien au moment de choisir la taille de votre pénis et de vos seins dans Cyberpunk 2077 ? Ne vous inquiétez pas, ici nous aurons également une voix et un vote en ce qui concerne nos parties intimes. Et attention car il n’y a pas qu’un éditeur de personnage. Nous en avons un autre tout aussi complet pour les voitures et les armes. Même la base de notre organisation criminelle peut être remodelée à notre goût.

« Vous allez penser qu’on a exagéré, mais le garage semblait tiré de Need for Speed ​​Underground et l’armurerie voulait déjà la saga Call of Duty pour elle-même », commentait-on. « Les pistolets, par exemple, permettent de choisir une skin différente pour chacune de leurs pièces. Les tables de travail proposent des combinaisons aussi folles qu’une batte de baseball qui utilise des lumières de Noël comme clous (et bien sûr, celles-ci brillent lorsqu’elles sont frappées par des ennemis. » ) Sans oublier la variété des véhicules : l’hoverboard Returnal vers le Futur, un stand de hot-dogs, des food-trucks en forme de requin ou de licorne, des sièges éjectables, des wingsuits… etc., etc. Au niveau customisation, Saints Row est dans une ligue différente.