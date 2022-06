Le nouveau jeu multijoueur de The Last of Us montre de l’art et confirme qu’il aura une histoire

Neil Druckmann est monté sur scène en sachant que la grande annonce du Summer Game Fest avait déjà fuité. Dans l’ensemble, il a donné quelques informations sur le projet multijoueur indépendant de The Last of Us Part 2. En plus de l’art officiel, que vous pouvez voir juste en dessous de ces lignes, le développeur nord-américain a confirmé que le titre aura de nouveaux personnages. et son propre composant d’argument.

Druckmann, qui est déjà plongé dans le développement d’un nouveau jeu vidéo, a ajouté qu’il y aura des nouvelles sur le projet multijoueur en 2023.

La grosse fuite : The Last of Us Remake

A quelques heures du début du gala d’ouverture du Summer Game Fest, l’un des secrets de polichinelle a été confirmé à l’avance. Et c’est que The Last of Us Remake n’est pas qu’il sonnait depuis longtemps, mais qu’il avait déjà été divulgué jusqu’à la date de sortie. Cependant, ce n’est que maintenant qu’il a été certifié à 100 %. Sony lui-même a divulgué par erreur la date de sortie, la bande-annonce et même les éditions.

The Last of Us Part I sera mis en vente sur PS5 et est également en développement pour PC, preuve supplémentaire que la stratégie de Sony pour le compatible s’est renforcée ces derniers mois. Le remake améliorera non seulement les graphismes, mais mettra également en œuvre des améliorations du gameplay. Sans surprise, Naughty Dog l’a développé « à partir de zéro » pour le système de nouvelle génération, du moins c’est ce qu’ils disent dans la bande-annonce.

Cette version remaniée n’a pas le mode multijoueur qui était si populaire à son époque, mais elle comprend à la fois le jeu de base et l’extension Left Behind, qui fonctionne comme une préquelle d’intrigue. Dans The Last of Us Part I, Joel et Ellie voyagent à travers les États-Unis en proie à un virus qui transforme les humains en monstres sans cervelle. Ils doivent combattre d’horribles créatures et survivre à des personnes qui ont succombé à la cupidité et au mal.