Fort Solis annoncé, un thriller spatial qui rappelle Dead Space

Un nouveau jeu de science-fiction mettant en vedette les acteurs Troy Baker et Roger Clark. Il s’agit de Fort Solis, un titre qui avait déjà été divulgué, mais qui réapparaît maintenant avec une bande-annonce spectaculaire. D’après ce qui a été vu, le titre se déroule dans un monde oppressant et hostile, où bien sûr il y aura d’innombrables dangers.

Développé par Black Drakkar Games pour PC, le jeu arrive sur PC et a été conçu avec Unreal Engine 5.

