CoD Modern Warfare 2 nous remplit d’adrénaline dans son premier gameplay de la campagne

Call of Duty: Modern Warfare 2 a partagé une nouvelle bande-annonce pour la campagne principale au Summer Game Fest 2022. Le jeu, une suite directe de l’épisode 2019, sera mis en vente le 28 octobre 2022 sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One (Warzone 2.0 fera ses débuts un peu plus tard). Sur ces lignes, vous pouvez trouver la vidéo complète.

Warzone 2.0 est une réalité

Parallèlement au nouvel opus principal, le succès de la bataille royale Warzone subira également une transformation : il s’agit d’une nouvelle version qui arrivera un peu plus tard (date non déterminée) que le lancement de Modern Warfare 2 (28 octobre 2022). La première chose que nous devons savoir est que, selon Infinity Ward, Warzone 2.0 « utilisera tout le contenu et les systèmes de Modern Warfare 2, y compris la progression et l’inventaire ».

Dans le cadre de l’actualité, on peut cette fois nager (dans la version actuelle, le contact avec l’eau entraîne la mort immédiate) et se battre sous l’eau. Il comportera également un nouveau système de contrôle des véhicules et des améliorations de l’armurier en ce qui concerne la personnalisation de nos classes avec des armes et des avantages.

Call of Duty: Modern Warfare 2 proposera une version bêta publique en premier lieu sur les consoles PS5. Parallèlement à l’édition standard, deux autres éditions seront commercialisées, l’une qui comprend la version des deux dernières générations sur console et divers bonus numériques. Il arrivera le 28 octobre sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One.

Le jeu est une suite directe de Modern Warfare de 2019, nous rejoindrons donc à nouveau Captain Price, Ghost, Soap, Gaz et compagnie lors de leur prochaine mission. Il reste encore beaucoup à apprendre sur le jeu, mais hier nous vous avons dit que de France sera l’un des pays que nous visiterons pendant la campagne.

Source | Fête du jeu d’été 2022