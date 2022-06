The Last of Us Part I est filtré : dates, couvertures et tous les détails

PlayStation a fait un glissement majeur au cours des dernières heures. Sa boutique numérique officielle aux États-Unis a divulgué l’existence de The Last of Us Part I, une « amélioration complète de l’expérience originale » qui « modernisera le gameplay, améliorera les contrôles et élargira les options d’accessibilité ». Il arrivera sur le marché le 2 septembre 2022 exclusivement pour PS5. Sa version PC est actuellement en cours de développement.

Voici à quoi ressemble le site Web de PlayStation.

Tous les détails de The Last of Us Part I

L’éditeur confirme que cette édition n’intégrera que la campagne The Last of Us et sa préquelle, Left Behind. Le retour du multijoueur est totalement exclu. Sur le site Web, nous pouvons voir sa première bande-annonce, près de deux minutes de séquences où apparaissent certaines des scènes les plus reconnaissables du jeu.

A défaut de données techniques connues, le trailer propose des images assez claires de cette version en temps réel. Les 60 images par seconde sont garanties. Il nécessite au moins 79 Go d’espace libre sur votre mémoire SSD. Au cours de la vidéo, ils soulignent qu' »il a été reconstruit à partir de zéro » pour tirer parti du potentiel de la PS5.

Sur le site Web, il y a une édition spéciale appelée « Firefly Edition », qui intègre une couverture spéciale qui enveloppe une boîte en métal, les quatre premiers numéros de la bande dessinée The Last of Us : American Dreams et quelques bonus numériques pour le jeu. Ils soulignent qu’il est « exclusif » des ventes directes à PlayStation ; nous devrons attendre qu’ils proposent des données officielles pour savoir s’il arrivera en France via d’autres établissements.

Certaines rumeurs laissaient entendre à l’époque que ce remake aurait quelques légères variations dans le scénario. D’après la description du site Web, il semble que ce ne sera pas le cas, bien que nous devions attendre que PlayStation le montre officiellement. Tout indique qu’il sera au gala d’ouverture du Summer Game Fest 2022 quand on le verra apparaître en société.

Source : PlayStation