Champ d’étoiles | Bethesda : « Nous y mettons la touche finale »

Le retard de Starfield au printemps 2023 signifie qu’il reste encore un peu de temps pour terminer la production, bien que la production touche à sa fin. Dans une interview avec GamesRadar +, le producteur et réalisateur Todd Howard a révélé que Bethesda finalisait le développement. « Nous mettons la touche finale à Starfield, qui est une opportunité incroyable pour nous. »

« Starfield est une opportunité unique pour moi. Todd Howard est un ami de longue date », a ajouté Phil Spencer, responsable de Xbox. Il a souligné le fait que Bethesda travaille sur cette IP depuis des années, donc son lancement sera important pour Microsoft après l’acquisition de ZeniMax. « J’adore me fixer l’objectif d’avoir plus de joueurs pour ce jeu que pour n’importe quel autre titre. »

L’opportunité de lancer Starfield aux côtés de Xbox

Pour Todd Howard lui-même, le jeu est une « opportunité incroyable » car les joueurs peuvent « expérimenter » ce qu’ils créent. Il fait référence aux différentes manières de profiter du jeu, que ce soit sur consoles Xbox, sur PC ou via le Xbox Game Pass. De plus, le créatif a soutenu qu’en studio, ils sont heureux de « pouvoir offrir quelque chose qui tire vraiment parti » de la Xbox Series S et de la Xbox Series X, sans oublier ceux qui jouent via PC, xCloud ou « n’importe lequel des écrans . »

Selon le créatif, ils travaillent en étroite collaboration avec Xbox pour faire de Starfield « la meilleure expérience possible », et pas seulement sur ce matériel. « Nous allons pouvoir sortir un jeu vidéo comme celui-ci [que llegará] à plus de personnes que n’importe lequel de nos jeux [anteriores]”.

Starfield sortira au printemps 2023 sur Xbox Series X, Xbox Series S et PC. Comme tous les jeux sous l’égide de Xbox Game Studios, il sera disponible dès le « day one » sur le service Xbox Game Pass. Les abonnés Ultimate auront accès au cloud play via des terminaux mobiles iOS et Android et d’autres appareils compatibles.

Source | JeuxRadar