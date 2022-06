Thor Love and Thunder : Christian Bale a provoqué une véritable terreur sur le plateau selon Chris Hemsworth

Thor Love and Thunder, le prochain film de Marvel Studios qui a annoncé hier la prévente de billets pour sa première via une nouvelle bande-annonce bourrée d’action, nous présentera un nouveau méchant dans l’UCM. Voici Gorr le boucher des dieux, un personnage de la bande dessinée Thor qui, comme son nom l’indique, se consacre à éradiquer les dieux de l’existence. Et dans le cas de son adaptation cinématographique, ce sera le célèbre acteur Christian Bale (Batman Begins, Terminator Salvation) qui se chargera de donner vie au personnage. Et en tant qu’acteur de bonne méthode, Bale semblait s’investir beaucoup dans son rôle; au point d’effrayer les acteurs sur le plateau avec son comportement et sa caractérisation.

Christian Bale a semé la terreur sur le plateau

C’est ce qu’affirment deux de ses principaux protagonistes, Chris Hemsworth et Tessa Thompson (Thor et Valkyrie, respectivement) dans une récente interview avec la dernière édition du magazine D23 de Disney (via ScreenRant), où ils ont parlé de leur expérience sur le tournage de tournage du nouveau film de Taika Waititi. Et c’est que selon Hemsworth, Bale a radicalement changé le ton sur un plateau où l’improvisation et la comédie étaient constantes.

« Le reste d’entre nous étions dans notre monde d’improvisation, de comédie et de divertissement, puis il marchait sur le plateau et nous nous regardions tous et disions ; ‘Oh mon Dieu! C’est vraiment intense. C’est vraiment effrayant », commente Hemsworth en référence à la présence de Bale sur le plateau. « Bale a adopté cette ligne vraiment cool, car elle doit être terrifiante, mais elle doit également fonctionner dans le contexte de notre monde coloré, vif et irrévérencieux », ajoute Thompson, notant le brillant contraste d’acteur dont Bale est capable.

Thor Love and Thunder sortira en salles le 8 juillet 2022.

