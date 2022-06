Call of Duty: Warzone 2.0 nous laisse le premier regard sur votre carte

Call of Duty: Warzone 2.0 a montré un petit aperçu de la carte inédite qu’il présentera une fois sur le marché fin 2022. Selon CharlieIntel, la carte s’articule autour d’une grande ville entourée de zones arides, de montagnes et d’une rivière qui le traverse de bout en bout.

Les images faisaient partie de l’ouverture de la bande-annonce officielle dédiée à la campagne, que vous pouvez voir sur ce lien. Contrairement à ce qui se passe dans la Warzone actuelle, toute la rivière sera une zone jouable. Les joueurs pourront nager et se battre depuis l’eau avec un nombre limité d’armes. Certains équipements, le couteau et certaines armes de poing seront utilisables.

Que savons-nous d’autre sur Warzone 2.0?

La communauté autour de la bataille royale doit être au courant d’un changement important que Warzone 2.0 apportera. Vous ne pourrez pas reporter tous vos progrès et votre inventaire à la suite, ce qui signifie que nous partirons de zéro. L’étude fait valoir que cette décision est due au fait qu' »il utilisera tout le contenu et les systèmes » de Call of Duty : Modern Warfare 2, y compris une structure d’inventaire et une progression de personnage différentes.

L’une des nouveautés qu’il présentera au niveau jouable est la participation d’ennemis contrôlés par l’intelligence artificielle. Il n’a pas transpiré pour le moment s’ils apparaîtront à des endroits spécifiques sur la carte ou nous accompagneront pour combler les lacunes d’autres utilisateurs humains. Quoi qu’il en soit, Infinity Ward note que son introduction marquera « la meilleure expérience Warzone depuis longtemps ». Ils mettent plusieurs exemples sur la table : vous vérifiez les coins, ils analysent la scène et leur visage est nerveux « de peur de perdre la vie ».

Rappelons que Call of Duty : Modern Warfare 2 sortira le 28 octobre sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. Un peu plus tard, avant la fin de l’année, Warzone 2.0 sortira sur les mêmes plateformes.

Police de caractère: CharlieIntel