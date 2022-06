L’avenir de la Xbox : combien de jeux sortiront cette année, l’importance de Starfield et plus encore

Xbox se prépare pour l’événement qui se tiendra le dimanche 12 juin prochain à 19h00 pour montrer toutes les nouvelles de Microsoft et Bethesda à l’avenir. Une émission axée sur les jeux, comme il se doit (et qui aura un prolongement deux jours plus tard). Pour cette raison, Phil Spencer et l’équipe de Redmond ont organisé un pré-briefing pour la presse où ils abordent des questions plus générales dans le monde des jeux vidéo. Le bon goût en bouche des douze derniers mois, l’importance de Starfield ou encore le nombre de jeux qui vont sortir cette année sont les principaux enjeux limités.

Pour Spencer, le dernier a été « une année incroyable au cours de laquelle le monde est revenu à la normale, est sorti, les développeurs sont retournés travailler dans les bureaux et nous avons célébré les 20 ans de Xbox ». Le chef de division considère que Noël a été « intense » et qu’ils ont réussi à sortir de « très bons jeux » comme Forza Horizon 5, Age of Empires ou Halo Infinite, dit-il, pour ajouter : « Les gens viennent chercher du bon et du jeux variés, et selon les analyses, les études l’ont cloué ».

Le patron de Xbox leur précise également des objectifs clairs : disposer d’un large réseau de studios qui va s’étoffer avec Activision Blizzard, améliorer tout ce que propose le Game Pass et le cloud gaming, et « satisfaire la forte demande de gaming ». consoles. » nouvelle génération que nous avons », soulignant comment le fait d’avoir lancé deux plates-formes leur permet « d’atteindre de nouveaux utilisateurs ».

Xbox veut que Starfield soit le jeu le plus joué de Bethesda grâce à son accès sur plusieurs appareils.

Starfield, le jeu Bethesda le plus joué ?

Spencer explique dans cette réunion virtuelle pourquoi Starfield est si important pour eux. « Nous améliorons nos plateformes pour atteindre des millions de joueurs via Xbox, PC, xCloud, mobile… Nous voulons que les gens trouvent le contenu qu’ils veulent de n’importe où, pour les fidéliser. Et Starfield est une occasion unique, une nouvelle IP Bethesda en 20 ans et un jeu appelé à attirer plus de joueurs que jamais », dit-il.

Ils sortiront autant de jeux que l’année dernière… ou plus

De son côté, Matt Booty, responsable de Xbox Game Studios, a exprimé dans ce pré-briefing que « si l’on pense à l’année dernière, nous gardons de très bons souvenirs de Flight Simulator, Age of Empires IV, le meilleur Halo de tous et Forza ». Horizon 5 ; beaucoup de qualité et tourné vers l’avenir, je suis heureux de savoir que nous nous appuyons sur l’année précédente en termes de nouveaux jeux de qualité et avec la même régularité ». Ses propos peuvent sembler ambigus, mais si l’on se fie à la fiche d’information fournie par l’entreprise, on ne saurait être plus clair dans la rubrique lancement du jeu : « L’année dernière, nous avons lancé 5 nouveaux jeux sur console, PC et Cloud. Nous sommes sur la bonne voie pour égaler ou dépasser ce nombre de lancements au cours de l’exercice à venir. »

Une clarté qui plaira aux utilisateurs qui, après le retard de Starfield, attendent de savoir ce que l’entreprise va sortir dans les mois à venir. Notez que l’année fiscale se termine le 31 mars, donc ces mots doivent aller au-delà du 31 décembre.

Lors du pré-briefing, différentes nouveautés ont également été présentées, comme l’arrivée du Game Pass sur Samsung Smart TV, le débarquement du service en Argentine ou encore l’idée qu’ils ont de publier des démos dans l’abonnement et de permettre le jeu dans le cloud pour titres en dehors du service.