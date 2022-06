Xbox lancera son application pour Smart TV : jouez à Game Pass Ultimate sans console entre les deux

Xbox continue de se développer et la prochaine étape concerne les téléviseurs intelligents. Cela a été expliqué par la société lors d’un pré-briefing avec la presse auquel nous avons pu assister et dans lequel l’arrivée du jeu dans le cloud via Game Pass Ultimate sur les Smart TV Samsung est confirmée. Au cours de cette 2022, l’application Xbox sera lancée sur la gamme de téléviseurs de cette marque pour pouvoir lire les titres qui ont la possibilité de le faire dans le cloud sans avoir besoin d’une console. Le tout à partir du 30 juin.

Comme l’explique la société, cela signifie qu’avec notre abonnement, nous pouvons profiter de centaines de jeux de la bibliothèque Game Pass pour jouer via l’application. Selon ses mots, ce sera une expérience très similaire aux autres en streaming. Des jeux comme Halo Infinite, Forza Horizon 5, Among Us ou Sea of ​​​​Thieves seront disponibles.

Nous devrons simplement télécharger l’application dans le Samsung Gaming Hub et commencer à profiter de cette expérience de jeu qui avait déjà été évoquée lors du briefing de l’année dernière, lorsque Spencer a déclaré qu’il souhaitait étendre xCloud sur tous les appareils possibles, y compris la télévision.

Voici à quoi ressemble le hub pour choisir un jeu, sans console ni PC entre les deux.

En ce sens, Ashley McKissick, expériences Xbox Gaming, le détaille : « dans le Hub de votre téléviseur, vous pouvez choisir l’application Xbox, à partir de laquelle vous pouvez vous connecter, choisir une manette et appuyer sur play ». Aussi simple que cela. L’idée est d’étendre cela au-delà de Samsung en recherchant des accords avec d’autres fabricants de téléviseurs.

xCloud arrive en Argentine et en Nouvelle-Zélande

De plus, xCloud arrivera en Argentine et en Nouvelle-Zélande le 9 juin, permettant aux utilisateurs de Game Pass Ultimate de profiter de jeux depuis leur Android, iOS, PC, consoles et plus encore. Parmi les titres disponibles, il y aura bien sûr Fortnite, qui a été intégré gratuitement à Xbox Cloud Gaming, sans avoir besoin d’un abonnement d’aucune sorte.