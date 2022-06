Xbox proposera des démos de jeux à venir sur Game Pass et la possibilité de jouer à des titres dans le cloud en dehors du service

Microsoft a annoncé deux concepts pour étendre le cloud gaming au-delà de ce que nous connaissons aujourd’hui. D’une part, avant la fin de l’année, ils entendent « offrir la possibilité de jouer, depuis le cloud, à une sélection de titres que les membres Xbox Game Pass Ultimate ont achetés ou déjà possédés et qui sont hors service », permettant ainsi l’expérience xCloud sera étendue au-delà du catalogue Game Pass. D’autre part, ils ont également annoncé le projet Moorcroft avec des démos de titres à venir qui sont encore à venir.

Lors du pré-briefing à la presse qui nous a été proposé virtuellement, l’équipe Xbox a annoncé qu’elle souhaitait que nous jouions aux jeux de notre bibliothèque dans le cloud, comme Geforce Now le fait avec Steam, et un nouveau projet de démonstrations. Il s’agit de Moorcroft, un programme qui « permettra de découvrir des démos de jeux qui arrivent sur Xbox Game Pass ».

ledit programme sortira au cours de l’année prochaine, en se concentrant sur les « développeurs indépendants du monde entier » pour leur donner plus d’opportunités de générer de l’enthousiasme et de l’anticipation pour leurs jeux. Comme ils l’ont expliqué, les développeurs pourront voir « comment les démos fonctionnent, et seront récompensés en leur permettant d’offrir leur créativité sur Xbox et d’atteindre de nouveaux publics grâce au Game Pass ».

Un showroom virtuel : plus besoin de se rendre à l’E3

Sarah Bond, CVP chez Microsoft, explique que souvent lors d’événements comme l’E3, un studio peut aller avec un niveau, laisser les gens l’essayer et obtenir des commentaires dessus, mais cela devient de plus en plus difficile à faire pour les développeurs avec peu ressources, telles que les indépendants. Ils se sont donc demandé pourquoi ne pas transformer Game Pass en cet événement où les développeurs présentent leurs jeux.