Windows 11 et Microsoft Edge renforcent l’expérience de jeu sur PC

Les plans de Microsoft avec le jeu vidéo sur PC reposent sur deux piliers solides : Windows 11 et Microsoft Edge. La société a confirmé l’arrivée future de fonctionnalités demandées par la communauté, telles que la prise en charge Auto HDR et VRR dans les jeux fenêtrés, une nouvelle interface lors de l’utilisation de Xbox Cloud Gaming et plus encore.

Les clés de Windows 11 dans les mois à venir

Les prochains mois pour le système d’exploitation poursuivront une tendance à la hausse pour intégrer certains des éléments qui restent dans le pipeline. Microsoft procède à une optimisation majeure pour les jeux fonctionnant en mode fenêtré, qui est actuellement en version bêta pour les utilisateurs du programme Windows Insider. Nous pouvons nous attendre à « améliorer considérablement la latence et débloquer d’autres fonctionnalités de jeu passionnantes », y compris les deux discutées au début du texte. De plus, ils espèrent ajouter une nouvelle application qui vous permettra de calibrer le niveau HDR de votre moniteur.

Le widget Xbox Game Pass devrait être l’endroit où vous pourrez explorer la bibliothèque complète des titres disponibles et afficher vos jeux récents plus tard cette année. Une barre d’outils avec prise en charge complète du contrôleur est actuellement testée dans le programme Insider. Dans un communiqué de presse, ils soulignent que vous pouvez entrer et sortir de vos jeux et accéder à Xbox Cloud Gaming « sans avoir besoin d’un clavier et d’une souris ».

Microsoft Edge évolue pour le joueur

Le navigateur recevra « prochainement de nouvelles fonctionnalités de jeu » pour la version de bureau, parmi lesquelles l’intégration avec la plate-forme de jeu en nuage. Microsoft promet d’ajouter « un mode d’efficacité qui aide à améliorer les performances des jeux sur Windows 10 et 11 pour les faire fonctionner rapidement et en douceur en réduisant automatiquement l’utilisation des ressources du navigateur » lorsqu’un jeu est en cours d’exécution sur cet ordinateur.

Vous pouvez vous attendre à une page d’ouverture personnalisée avec tout ce que vous recherchez en rapport avec le jeu, comme « les actualités, les guides, les flux, les tournois, les prochaines versions et la bibliothèque Xbox Cloud Gaming ». Arrivera également Clarity Boost, un filtre d’image qui augmente la netteté des jeux en streaming.

Source : communiqué de presse (Xbox)