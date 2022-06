Ghostbusters VR arrive sur PS VR2, chassant les fantômes dans la réalité virtuelle de Sony

Un autre jeu qui pointe vers les nouvelles lunettes de réalité virtuelle de Sony. La société a confirmé que Ghostbusters VR arrive également sur PS VR2. Le jeu avait été annoncé lors du Meta Quest Gaming Showcase 2022 en avril dernier, mais n’avait plus donné signe de vie depuis. « Suivez, exploitez et attrapez des fantômes lors de rencontres passionnantes au cours desquelles vous manierez des équipements emblématiques des films », indique sa carte de motivation. « Rendez-vous au siège de Ghostbusters dans la ville de San Francisco et résolvez un profond mystère pour protéger la ville et découvrez tout l’humour et les frayeurs de la franchise. »

Ghostbusters VR proposera un mode campagne qui peut être joué en solo, mais aussi en coopération jusqu’à quatre personnes. Pour ceux qui veulent jouer avec plus de monde, Sony a également annoncé Ghostbusters Academy, 400 salles de réalité virtuelle à travers le monde qui auront leur propre expérience dans laquelle, par exemple, nous conduirons une version volante de l’Ecto-1, le véhicule des chasseurs de fantômes. Ghostbusters Academy suivra les traces des propositions immersives de Virtual Zone à Madrid qui nous ont laissé un si bon goût dans la bouche. Des détails sur leurs emplacements et leur disponibilité arriveront dans les mois à venir.

L’autre grand jeu Ghostbusters : Spirits Unleashed

La franchise semble traverser une période idéale après la sortie du film Ghostbusters : Beyond à la fin de l’année dernière. Si peu de temps auparavant, nous nous sommes amusés à battre des omnivagans de classe V avec Ghostbusters : The Videogame Remastered, nous avons maintenant en route, en plus de ce Ghostbusters VR, un jeu multijoueur asymétrique dans la lignée de Dead by Daylight ou Evil Dead : The Game. Ça s’appelle Ghostbusters : Spirits Unleashed, ça arrive plus tard cette année (espérons-le autour d’Halloween) et ça ne pourrait pas être mieux.

Source | GameSpot