Street Fighter 6 : voici le clip vidéo du thème hip-hop officiel du nouveau jeu vidéo Capcom

Street Fighter 6 a déjà une chanson thème officielle des rappeurs Rocco808 et Randy Marx. Il s’agit de la chanson hip-hop intitulée Not on the Sidelines, produite par GRP et basée sur l’esprit rétro de la fin des années 80 de la franchise. Cela a été partagé en exclusivité par le média Rolling Stone via sa chaîne Twitch avec un clip vidéo que vous pouvez voir ci-dessous et dans lequel les deux chanteurs apparaissent avec deux invités spéciaux : le graffeur tétraplégique Benny Diar et la danseuse Sumi Oshima.

Pas sur la touche : thème officiel de Street Fighter 6

Ainsi, Street Fighter 6 a présenté sa nouvelle chanson Not on the Sidelines à travers un clip vidéo que vous pouvez voir sous ces lignes. Le producteur du jeu, Shuhei Matsumoto, a expliqué pourquoi ils avaient choisi le genre hip-hop pour la chanson thème du jeu :

« Qu’il s’agisse de l’introduction à Street Fighter, des personnages cités par des rappeurs célèbres ou de l’art que vous voyez dans les rues, nous savons que Street Fighter correspond parfaitement à la culture de la rue et au hip-hop. Et avec Street Fighter 6, nous le mettons au premier plan, et vous pouvez également ressentir cette saveur à travers les sons du jeu. »

Comme Matsumoto lui-même l’a assuré, le thème Not on the Sidelines peut être entendu dans le jeu vidéo. Street Fighter 6 arrivera courant 2023 sur PC, PS4, PS5 et Xbox Series X | S, à une date encore à préciser. Nous espérons en savoir beaucoup plus sur le prochain épisode d’une saga de combat aussi célèbre lors des événements à venir ces jours-ci, du Summer Game Fest au Capcom Showace.

Source | Pierre roulante