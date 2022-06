Stranger Things : la saison 5 aura un saut dans le temps

Dans le monde de Stranger Things, entre les saisons 3 et 4, seuls six mois se sont écoulés, mais en dehors de Hawkins, nous avons dû attendre trois ans entre l’une et l’autre. Un moment qui s’est fait remarquer non seulement dans l’envie des téléspectateurs de voir la série, mais aussi dans son casting. Onze et compagnie sont passés des enfants mignons et adorables dont nous sommes tombés amoureux à des jeunes forts et indépendants avec une carrière au-delà de Netflix. Ce changement physique pourrait se reproduire entre la quatrième et la cinquième saison, mais les frères Duffer, les showrunners de la série, semblent avoir trouvé la solution.

« Je suis sûr que nous ferons un saut dans le temps. » Avec cette franchise, Ross Duffer s’est exprimé sur ce qui semble être l’un des premiers détails de la saison 5 de Stranger Things. « L’idéal aurait été de tourner les saisons 4 et 5 à la suite, mais il n’y a aucun moyen de le faire. Je ne sais pas encore quand nous commencerons le nouveau tournage, mais il y a beaucoup de détails qui sont déjà bien planifié. »

Est-ce que Stranger Things est aussi prévu qu’on le dit ?

La vérité est que ces derniers mois, nous en avons assez d’entendre les frères Duffer parler de leur minutie et de leur préparation du résultat. « Il y a sept ans, nous avons planifié l’arc de l’histoire de Hawkins et calculé qu’il faudrait quatre ou cinq saisons. Il est devenu clair qu’il est trop long de le condenser en quatre, mais nous nous précipitons vers sa fin », ont-ils répété encore et encore. à nouveau. C’est pourquoi il est si étrange de lire des déclarations comme celles qui accompagnent le saut dans le temps :

« Je suis sûr que nous ferons un saut dans le temps. Mais c’est une discussion que nous aurons avec nos scénaristes lorsque nous commencerons à préparer la saison dans la salle de script. Croyez-le ou non, nous travaillons toujours sur la saison 4. Nous J’essaie de terminer les deux derniers épisodes, qui sont énormes. » Quels doutes et ajustements peuvent rester au niveau de l’intrigue pour les deux derniers chapitres s’ils sont déjà terminés et sortent le 1er juillet ?

A cela, il faut ajouter la colère de la part de la communauté de voir que les showrunners ont oublié l’anniversaire d’un de leurs personnages, Will Byers. Dans la deuxième saison de Stranger Things, elle a été célébrée le 22 mars, date à laquelle Mike rend visite à Eleven et Will lors de cette quatrième saison. En voyant Will si terne et bizarre pendant le chapitre, beaucoup ont pensé que c’était parce que ses amis avaient oublié son anniversaire, mais les Duffers ont confirmé que ce n’était pas le cas, que c’était simplement eux qui l’avaient raté. Des oublis et des déclarations contradictoires qui semblent aller à l’encontre des Duffers.

