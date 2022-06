Call of Duty : Modern Warfare 2 | Éditions, prix et où réserver

Activision Blizzard a enfin dévoilé le tant attendu Call of Duty: Modern Warfare 2, un tout nouveau jeu qui nous emmène une fois de plus sur le champ de bataille. Dans la bande-annonce, nous avons retrouvé des personnages légendaires tels que Captain Price, Ghost, Soap et Gaz, qui se battent pour leur vie au milieu de la guerre. Suite à l’annonce, certaines des éditions ont également été confirmées, désormais disponibles à la réservation au format numérique.

Il convient de noter que cette fois Activision Blizzard a décidé que le jeu n’est pas uniquement disponible sur Battle.net pour PC. Après de nombreuses années, le titre reviendra sur Steam.

Toutes les éditions confirmées

Call of Duty : Modern Warfare 2 Crossgen Bundle (79,99 euros sur console, 69,99 euros sur PC)

Inclut Call of Duty: Modern Warfare 2 pour l’ancienne et la nouvelle génération

Accès anticipé à la bêta ouverte

Call of Duty : Modern Warfare 2 Vault Edition (109,99 euros sur console, 99,99 euros sur PC)

Inclut Call of Duty: Modern Warfare 2 pour l’ancienne et la nouvelle génération

Accès anticipé à la bêta ouverte

Pack fantôme classique en MW/WZ

Pack d’opérateurs Red Team 141

Fichier d’armes FJX Cinder

Passe de combat (1 saison)

50 sauts de niveau

Où réserver le jeu

Précommandez Call of Duty: Modern Warfare 2 sur le PS Store

Précommandez Call of Duty: Modern Warfare 2 sur Xbox

Précommandez Call of Duty: Modern Warfare 2 sur PC pour Steam

Précommandez Call of Duty: Modern Warfare 2 sur PS Store sur PC pour Battle.net

Tout semble indiquer que cette fois il n’y aura pas d’édition standard pour PS4 et Xbox One, il faudra donc acheter l’édition Crossgen dans tous les cas. Comme l’édition 2019 de Call of Duty: Modern Warfare, ce deuxième opus sera une réinvention, il y aura donc des clins d’œil au classique. De plus, l’une des missions se déroulera en France.

Call of Duty : Modern Warfare 2 sortira le 28 octobre sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC (Steam et Battle.net). Il y aura également une nouvelle version de Warzone, prévue pour 2022 pour ces mêmes plateformes.

Source | ActivisionBlizzard