Resident Evil 2, 3 et 7 apparaissent déjà sur le PSN pour PS5

La saga d’horreur de Capcom s’apprête à recevoir les versions nouvelle génération de trois de ses titres principaux les plus récents, Resident Evil 2, 3 et 7. La société japonaise n’a pas encore annoncé la date de sortie, mais tout indique que le moment approche, puisque tous ces titres sont déjà sur les serveurs PSN pour PS5, comme détecté par le compte PlayStation Game Size.

Parmi les données qui ont été fournies figure le poids de Resident Evil 2 et Resident Evil 3 : le premier d’entre eux nécessitera près de 22 Go d’espace disque dur, tandis que le troisième opus reste à environ 20 Go au total. Quant à Resident Evil 7 : Biohazard, on ignore combien il pèsera sur PlayStation 5.

Resident Evil 2 et Resident Evil 2 se déroulent dans la ville de Raccoon City, l’endroit où tout a commencé. Le septième chapitre nous emmène dans une ville rurale de l’Amérique du Nord profonde. Ethan Winters rencontrera les Baker, une famille peu conventionnelle et très sujette à la violence.

mises à jour gratuites

Ceux qui ont les jeux sur les consoles de la génération précédente auront la possibilité d’accéder gratuitement aux versions améliorées. Ils peuvent également être achetés numériquement, bien que Capcom ne prévoie pas de les rééditer au format physique. Toute progression peut être transférée sans aucun problème sur Xbox Series X, Xbox Series S et PS5. De plus, les améliorations seront également disponibles sur PC.

Après le State of Play, un événement où Resident Evil 4 Remake et la version PSVR2 de Resident Evil Village ont été révélés, Capcom prépare une histoire DLC pour ce dernier et plus de surprises. Lors du Capcom Showcase du 13 juin, ils se plongeront dans plusieurs de ces titres, dont le remake du quatrième volet de la saga.

Source | capcom