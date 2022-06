Fortnite x Timberland : nouvelle collaboration annoncée

La célèbre marque de vêtements et de chaussures Timberland a annoncé qu’elle aura une collaboration à Fortnite. Ou plutôt, ils ont fait une annonce de l’annonce. Juste en dessous on vous dit tout ce qu’on sait sur Fortnite x Timberland, une nouvelle collaboration qui aura lieu pendant la saison 3 de Fortnite :

Fortnite aura une collaboration avec la marque de vêtements Timberland

Le 06/08/2022 à 20h00 CEST, le compte Twitter officiel de Timberland a publié ce qui suit :

« Timberland, construit sur Fortnite, propulsé par Unreal Engine d’Epic Games. » Et en dessous, une date : 06/09/2022. C’est-à-dire que le jeudi 6 juin 2022, en quoi consiste exactement cette collaboration sera révélé, bien que la manière de l’exprimer implique qu’il s’agira d’une carte en mode Créatif et non d’objets skins. Dans tous les cas, dès que l’annonce officielle aura été faite, nous mettrons à jour cette actualité avec le contenu de la collaboration elle-même.

Timberland n’est pas la seule ni la première entreprise de mode à collaborer avec Fortnite. Par le passé, d’autres marques comme Balenciaga ou Moncler ont collaboré avec le jeu vidéo phare d’Epic Games, sous la forme d’objets skins tels que des skins et autres accessoires que les joueurs qui les achètent dans la boutique du jeu peuvent utiliser. Il est curieux de voir comment les marques de haute couture et les entreprises de mode prêtent leur image pour que les personnages portant leurs vêtements massacrent ou soient abattus par d’autres joueurs de Fortnite.

Art officiel des nouveaux skins André et Renée avec des vêtements Moncler dans Fortnite

La saison 3 de Fortnite Chapter 3 a débuté dimanche dernier, le 5 juin 2022, après que le spectaculaire événement Collision ait eu lieu un jour plus tôt. Dans notre guide Fortnite, nous vous donnons toutes les clés de la nouvelle saison, y compris comment accomplir toutes les missions, comment monter de niveau rapidement, quelle arme est la meilleure ou où se trouvent tous les personnages.

