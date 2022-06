CoD Warzone 2.0 est officiel: il arrivera en 2022 chargé de nouvelles importantes

C’est officiel : Call of Duty Warzone 2.0 arrivera en 2022. Infinity Ward reprend le projet qui servira « d’extension de l’univers » de Modern Warfare 2. Bien que le versement premium devrait débarquer le 28 octobre, Activision révèle que le battle royale le fera « peu de temps après » sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC.

Tous les faits sur Call of Duty: Warzone 2.0

La communauté actuelle de Warzone doit savoir que l’inventaire et les progrès ne seront pas reportés à la suite. La société gardera l’original disponible afin que ceux qui le souhaitent puissent continuer à profiter du contenu publié à partir de 2020.

Infinity Ward affirme que Warzone 2.0 « utilisera tout le contenu et les systèmes de Modern Warfare 2, y compris la progression et l’inventaire ». Les deux partageront la technologie et les mécanismes jouables. Ils mettent en évidence la possibilité de nager, le combat sous-marin, un nouveau système de contrôle des véhicules et l’expansion de l’armurier.

Aujourd’hui #Warzone continuera comme une expérience distincte et inclura une poursuite de la progression des joueurs et des inventaires au sein de cette expérience Warzone. De plus, une nouvelle expérience Warzone est en cours de développement pour mobile. Alors, soyez prêt pour plus à venir sur le #Warzone devant bientôt ! – Appel du devoir (@CallofDuty) 8 juin 2022

Mais l’actualité ne s’arrête pas là. D’une manière ou d’une autre, nous verrons des menaces contrôlées par l’intelligence artificielle. Améliorer le comportement des ennemis est l’une des maximes de la suite. Au fur et à mesure de la collecte de CharlieIntel, nous verrons que l’IA se sentira « comme une personne physique qui est nerveuse de peur de perdre la vie ». Nous les verrons vérifier les virages et utiliser la scène à leur avantage. En aucun cas ils ne courront comme un poulet sans tête.

L’étude révèle que l’IA aura « le même niveau de qualité dans chaque mode de jeu » et son introduction dans Warzone 2.0 marquera « la meilleure expérience Warzone depuis longtemps ». Une expérience qui, comme ces dernières années, va s’étoffer de contenus gratuits en tous genres.

Source : CharlieIntel