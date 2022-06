Ni Days Gone 2 ni Siphon Filter, Bend Studio parle de son nouveau jeu

Pas de séquelles. Le prochain jeu de Bend Studio sera une nouvelle IP. Le développeur a profité de ces jours avant l’E3 (désormais Summer Games Fest) pour changer de look. Ceux de l’Oregon ont sorti un logo et une image corporative, peut-être face à l’annonce d’un nouveau projet, et ont voulu éviter les rumeurs et les spéculations en s’expliquant ce qu’ils ont en main :

« Nous travaillons sur une nouvelle IP qui aura du multijoueur », a expliqué Kevin McAllister, responsable de la communauté chez Bend Studio. « Il est basé sur le système de monde ouvert de Days Gone, mais c’est un tout nouveau monde que nous avons hâte de vous montrer. En tant que membre de la famille PlayStation Studios, nous nous engageons à offrir une expérience de qualité qui laisse un impact durable. »

Résistance 4 abandonnée de Bend Studio

A l’époque, après le succès de Days Gone et avant de se lancer dans cette nouvelle IP, Bend Studio a proposé à Sony de prendre en main l’avenir de la saga Resistance. Le développeur voulait faire un monde ouvert Resistance 4, mais l’idée a été carrément rejetée :

« Le concept était un monde ouvert Resistance, un changement radical », expliquait à l’époque Jeff Ross, directeur créatif du studio. « Il y avait beaucoup d’aspects de la série et de son gameplay qui s’y prêtaient, mais Sony n’était pas intéressé. Et Sony était intéressé par tout sauf par nous pour faire Days Gone 2. »

Au final ni Days Gone, ni Resistance ni Siphon Filter.