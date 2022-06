Téléchargez gratuitement la démo Fire Emblem Warriors: Three Hopes, maintenant disponible sur Nintendo Switch

Fire Emblem Warriors : Three Hopes publie par surprise sa démo gratuite. Tous les joueurs de Nintendo Switch pourront essayer les trois premiers chapitres de l’aventure sans restriction ; Une fois le jeu publié le 24 juin, vous pourrez faire évoluer votre progression vers la version finale.

Vous pouvez maintenant le télécharger dans le Nintendo eShop. Pendant le segment de jeu, vous contrôlez « un mercenaire solitaire à la recherche de réponses après avoir subi une défaite brutale aux mains du mystérieux Shadow Scourge ». Des visages comme Edelgard, Dimitri et Claude apparaîtront pour se battre à nos côtés. La démo vous permet également d’y jouer en coopération locale pour deux joueurs.

Nous avons déjà joué à Fire Emblem Warriors: Three Hopes

Chez Netcost, nous nous sommes déjà mis aux commandes des premières heures avec le jeu complet. Lors de nos impressions, nous avons dit qu’il est « écrasant dans le contenu, satisfaisant dans le jouable et avec de nombreuses possibilités ». « Nous avons encore de nombreuses heures de jeu devant nous pour découvrir tout ce que ce nouveau Warriors a à nous offrir, mais le premier contact nous a laissé un bon goût dans la bouche », commentait-on.

Les éléments de Three Houses restent au-delà de leurs personnages. Nous choisirons à nouveau l’une des trois maisons, qui ont une ligne de progression individuelle. « Le système d’amitié et de relations n’est pas aussi complexe que dans Three Houses, mais nous trouvons encore beaucoup de conversations avec une variété de réponses où nous pouvons améliorer notre connexion avec des alliés tout en forgeant la personnalité que nous voulons pour Shez. »

Techniquement on explique que « ça tient bien » et « on ne sent pas de grosses chutes d’images malgré le nombre de personnages qui apparaissent à l’écran lors des combats ». Vous pouvez lire le texte intégral sur ce lien. N’oubliez pas que Fire Emblem Warriors: Three Hopes devrait être lancé le 24 juin exclusivement sur Nintendo Switch.

Source : communiqué de presse (Nintendo)