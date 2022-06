Lancement du contrôleur mobile Razer Kishi V2 annoncé

Razer a annoncé le lancement du contrôleur Razer Kishi V2 pour Android, tandis que les joueurs sur iPhone pourront découvrir l’appareil plus tard cette année. Avec la croissance du cloud gaming et du phénomène de streaming à un niveau record, Razer opte pour un appareil qui vise à fournir un « contrôle total » qui évite autant que possible les tracas.

Inspiré du contrôleur de console Razer Wolverine V2, Kishi V2 présente les mêmes boutons de « haute qualité » avec de toutes nouvelles « commandes tactiles à micro-interrupteurs ». L’appareil prend en compte les fonctionnalités sociales et ajoute un bouton Partager, qui permet aux utilisateurs de capturer une image fixe ou d’enregistrer des clips vidéo pour un partage ultérieur. Il implémente également deux boutons multifonctions.

« Le Razer Kishi original a ouvert la porte à une nouvelle catégorie d’assurance qualité des consoles pour le marché des jeux mobiles, et nous sommes ravis que le Kishi V2 fasse avancer cette expérience de toutes les manières possibles », a déclaré le directeur de Razer Razer. division chez Razer, Richard Hashim. « Grâce à la technologie de pointe que nous avons intégrée au Kishi V2, les joueurs peuvent désormais profiter de la même qualité et de la même jouabilité que leurs jeux de console préférés sur mobile, où qu’ils aillent et sans rien manquer. »

Ergonomie et compatibilité

Ils promettent un design avec une compatibilité universelle avec les smartphones et une prise en main confortable pour rendre le produit égonomique. Tout comme son prédécesseur, il offre une expérience de jeu à faible latence, un contrôle de jeu natif et des jeux en nuage via une connexion USB-C. Il dispose également de ports de charge pour pouvoir jouer sans interruption.

Grâce à l’application Razer Nexus, il est possible d’accéder rapidement aux jeux installés, ainsi que de diffuser sur YouTube et Facebook, entre autres fonctionnalités.

Razer a récemment annoncé les premières souris certifiées Ecologo.

