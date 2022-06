Fortnite recevra des grenades des tempêtes et des ouragans

La saison 3 de Fortnite Chapter 3 a commencé dimanche dernier, le 5 juin, et, en plus des nouvelles introduites dès le « day one », Epic Games a encore quelques surprises dans sa manche. L’un des prochains ajouts au jeu sera des grenades qui généreront des ouragans et des tempêtes, ce qui peut conduire à des situations assez curieuses. On vous dit tout ce qu’on sait juste ci-dessous :

Fortnite Saison 3 : des tornades et des grenades tempête bientôt en jeu

Les effets météorologiques défavorables, tels que les tornades et les tempêtes, étaient absents pendant la saison 2 du chapitre 3 de Fortnite, mais sont revenus avec la saison 3. Epic Games prévoit de leur donner une plus grande importance au cours de la saison en cours, comme parmi les nouveaux fichiers ajoutés à Fortnite avec le patch 21.00 (celui au début de celui-ci) nous trouvons des actifs et des objets qui font référence à des grenades qui génèrent des ouragans et des éclairs.

Capture du système de fichiers Fortnite ; tous les articles faisant référence à « Superstorm » seraient des grenades ouragan et tornade

Ce seraient deux objets différents ; leurs noms actuels sont « Salty Latitudes » et « Flip to the Left »:

Ces deux objets seraient des grenades tempête et ouragan, bientôt ajoutés au jeu

Ce sont des objets encore en développement, ce qui signifie que ni leurs noms ni leurs icônes ne seront définitifs. Ce que nous pouvons vous dire, c’est que les deux ont un code partagé avec les pots luminescents/cocktails Molotov, il ne semble donc pas risqué de supposer qu’il s’agira d’objets jetables qui, lorsqu’ils heurteront une surface solide, libéreront le contenu qu’ils ont à l’intérieur. : tornades et tempêtes.

Nous ne savons rien d’autre sur ces deux éléments que leur présence dans le système de fichiers Fortnite au moment de la rédaction. Ils pourraient arriver dans le futur, ou Epic Games pourrait complètement abandonner cette idée et le travail effectué jusqu’à présent.

La saison 3 de Fortnite Chapter 3 a de nombreux secrets à découvrir. Dans notre guide Fortnite, nous vous donnons toutes les clés de la saison en cours, comme comment monter de niveau rapidement ou comment terminer toutes les missions.

