Sorcières en formation, filles fuyant l’amour et bien plus encore parmi des centaines de projets

La visibilité est l’élément le plus précieux pour la communauté des développeurs indépendants. Amenez les gens à voir et à s’intéresser à vos projets, afin de les mettre sur leurs listes de souhaits et d’alimenter l’algorithme de Dieu afin qu’ils sortent plus en vue et atteignent un public plus large afin d’obtenir les ventes dont ils ont besoin pour continuer à fonctionner. La promotion dans la période de développement est essentielle, et de nombreuses petites équipes n’ont pas les ressources disponibles pour le faire, donc de petites initiatives comme #PitchYaGame sont un vrai baume.

Deux fois par an, les organisateurs, menés par le fondateur, Liam Twose, lancer un effort concentré pour donner de la visibilité aux projets indépendants en développement via Twitter. Les conditions pour participer sont simples : en postant un tweet avec le hashtag et une présentation de votre projet, vous êtes de la partie. À partir de là, un premier, un deuxième et un troisième prix seront choisis, ainsi qu’une liste de finalistes, bien que le prix pour tout le monde soit d’obtenir, avec de la chance, une visibilité supplémentaire.

Malgré le fait que la première édition de cette année n’ait pas de prix en argent comme à d’autres occasions, des centaines de jeux ont été présentés et nous pouvons déjà en souligner certains qui, selon nous, devraient être suivis, même si nous aurions pu en choisir plusieurs dizaines d’autres.

Mika et la montagne de la sorcière

Le studio valencien Chibig, créateur de Summer in Mara, continue de grandir et de devenir une référence indépendante. Main dans la main avec une autre équipe valencienne, Nukefist, ils créent ce jeu original dans lequel nous incarnons une sorcière en formation, utilisant ses connaissances magiques rudimentaires pour rendre des services et transporter des objets à travers une petite île (ses créateurs ont défini comme un croisement entre la mort Stranding et Ghibli).

Chalet Rose

Une aventure graphique dans un manoir victorien au cadre et à l’esthétique très saisissants.

JE VEUX JUSTE ÊTRE CÉLIBATAIRE !!

Aya, une fille timide avec des problèmes d’anxiété, arrive dans un nouveau lycée en dernière année prête à recommencer et à se faire de bons souvenirs. Dès son arrivée, elle constate que les filles les plus populaires et uniques de la classe la remarquent. Chance? Pas du tout, notre héroïne ne veut rien savoir sur les romances, mais elle ne veut pas non plus se retrouver sans amis… Saura-t-elle tenir l’amour à distance sans briser le cœur de tout le monde ? Une tournure curieuse à ce jour sims.

💔 « JE VEUX JUSTE ÊTRE CÉLIBATAIRE !! » est l’anti dating-sim où vous vous faites des amis au lieu de copines !

💘Friendzone votre chemin à travers le lycée alors que vous essayez d’équilibrer entre le chagrin et le chagrin d’amour ! #PitchYaGame #IJWTBS

🔽 Plus d’infos + Lien Steam dans le fil ! 🔽 pic.twitter.com/FR15caSjSt – Studio Tsundere (@StudioTsundere) 6 juin 2022

Conscrit

Dans l’horreur de la Première Guerre mondiale, nous devons survivre dans une tranchée, gérer des ressources rares, résoudre des énigmes et rester en vie dans une expérience d’horreur de survie à l’ancienne.

Chevalier Fleur Hú Dié

Un roman visuel avec des éléments d’art et de RPG remarquables se déroulant dans une ville qui tente de prospérer après une catastrophe et dont la protagoniste est devenue, contre son gré, une Magical Girl, dotée d’un statut et de pouvoirs qu’elle ne veut pas pour la culpabilité qu’elle ressent à la disparition de sa meilleure amie.

café parler ep 2

Deuxième partie de cette aventure narrative dans laquelle nous interagissons avec nos interlocuteurs de l’autre côté d’un bar. Le premier s’est démarqué par son cadre magnifique et la qualité de ses histoires, même s’il manquait plus de possibilités et d’interaction, ce que cette deuxième partie semble vouloir aborder.

Escrimeur runique Illya

Une metroidvania dans laquelle nous explorerons un monde immense, cuisinerons différents aliments et volerons des sorts à nos ennemis.

hé #pitchyagametu attends de l’eau !? 𝗥𝘂𝗻𝗲 𝗙𝗲𝗻𝗰𝗲𝗿 𝗜𝗹𝗹𝘆𝗶𝗮 est une immense metroidvania atmosphérique ! Explorez un monde immense, combattez d’énormes boss, cuisinez des tonnes d’aliments différents et volez des sorts à vos ennemis ! #Pixel art #indiedev #Développement de jeu pic.twitter.com/P3Mwrvklew — Rune Fencer Illyia – Liste de souhaits sur Steam et Epic ! (@NootboxGames) 6 juin 2022

Gouttes du déclin

Une fusion colorée entre bagarreur et plates-formes 2D où une marionnette doit percer avec ses poings pour sauver un monde au bord de l’effondrement.

Vous pouvez trouver de nombreuses autres propositions via le hashtag #pitchyagame. Si vous trouvez quelque chose qui attire votre attention et qu’il a une entrée sur Steam, n’hésitez pas à le mettre sur la liste de souhaits, cela ne coûte rien mais c’est une grande aide pour les développeurs. Aussi les retweets ou le suivi des comptes des équipes seront plus que bienvenus.