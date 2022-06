The Wild, la grande mise à jour de Minecraft, maintenant disponible avec de nouveaux blocs, biomes et plus

Minecraft: The Wild est maintenant disponible dans le jeu vidéo sandbox à succès et populaire de Mojang. Cela a été partagé par les responsables à travers la page officielle du titre, détaillant toutes ses nouveautés au niveau des nouveaux contenus et autres surprises que ce nouveau patch 1.19 nous a préparé, sous le titre The Wild. Et c’est que parmi les principales nouveautés, nous trouvons de nouveaux biomes, blocs et créatures; mais il y a plus.

Réveillez le côté le plus sauvage de Minecraft

Ainsi, The Wild est désormais disponible dans les deux versions du titre, c’est-à-dire Java Edition et Bedrock Edition. A tel point que tous les systèmes actuels pour lesquels Minecraft est disponible bénéficieront de cette nouvelle mise à jour, du PC Windows à macOS et Linux, ainsi que les principales consoles telles que PlayStation, Xbox et Nintendo Switch et les versions tactiles des appareils iOS et Android. .

Parmi les principales nouveautés on retrouve deux nouveaux biomes, soit à travers les profondeurs du Monde Supérieur soit la mangrove. De plus, dans les deux endroits, nous trouverons de nouvelles créatures typiques de chaque région, comme le gardien, qui nous traquera des ténèbres. De son côté, la mangrove sera l’habitat de différents types de grenouilles, entre autres.

Bien que la créature la plus surprenante soit l’allay, que nous pouvons attirer avec des ranaluz et des blocs musicaux. L’activité principale de cette créature sera de collecter des ressources pour nous, son utilisation semble donc très intéressante pour le joueur régulier. Enfin, les nouveaux blocs tels que les palétuviers, la boue ou le chaume nous permettront de personnaliser nos constructions avec les aspects les plus originaux.

Récemment, Minecraft a reçu un DLC frénétique basé sur Sonic The Hedgehog avec de nouveaux skins et niveaux basés sur la populaire franchise Sega.

Source | Mojang