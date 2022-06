One Piece confirme sa saga finale pour juillet avec une affiche commémorative

« Le 25 juillet, après une période de pause, One Piece commencera son dernier chapitre. » Ces mots, publiés dans les réseaux officiels du manga, sont venus confirmer la bombe lancée par Eiichiro Oda hier. Ils ont été accompagnés d’une image commémorative pour célébrer l’occasion. Et quelle image ! On y voit la silhouette de Luffy avec, en arrière-plan, les panneaux du manga dans lesquels tous ses compagnons criaient au monde entier qu’il allait être le futur Roi des Pirates. Frissons.

(Attention, car l’image contient des spoilers de manga, car elle contient également un panneau sur le dernier et récemment confirmé dixième nakama des chapeaux de paille).

Ainsi, après le chapitre du 19 juin, il n’y aura plus de manga One Piece pendant quatre semaines. C’est la plus grande rupture de la série en 25 ans d’histoire (qui est cette même 2022). Quelque chose de similaire ne s’était produit qu’une seule fois, entre les chapitres 597 et 598, lorsque le fameux saut de temps s’est produit. Il y avait quatre semaines entre les deux et la pause symbolisait le passage de deux ans dans le monde de One Piece. À son retour, tous les personnages sont revenus changés, débordant de nouveaux pouvoirs et prêts pour le New World.

Bien qu’Oda ait utilisé le mot « arc » pour désigner cette fin et que le tweet parle de « chapitre », il s’agit très probablement d’une saga. Il reste trop de sujets à couvrir pour être un simple arc d’histoire (Laught Tale, Shanks, le père de Luffy, les confrontations avec Blackbeard et le gouvernement mondial, la résolution du Levely, etc.). Une saga aurait plus de sens, puisque la dernière, la saga des Quatre Empereurs, a duré près de huit ans et couvert des histoires aussi larges que Zou, Whole Cake Island et Wano.

Il faudra attendre de voir ce que disent les chapitres restants, 1052 et 1053 (ici on vous l’a dit à leur sortie) pour savoir où on en est. En fait, même des intrigues aussi importantes que celle de Shanks peuvent être résolues dans One Piece RED, le nouveau film prévu pour août, dans lequel des détails jusqu’ici inédits tels que la relation entre Luffy et la fille de Shanks sont racontés.